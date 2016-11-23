Далай-лама поедет в США для встречи с Дональдом Трампом

Тибетский духовный лидер Далай-лама заявил, что надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Я думаю, что существуют определенные проблемы с визитом в США, поэтому я поеду туда, чтобы встретиться с новым президентом», — цитирует агентство слова тибетского монаха, сказанные в ходе его визита в столицу Монголии Улан-Батор.

Как сообщается, он также отметил, что «в ходе избирательной кампании у кандидатов больше свободы в выражении своих мыслей», а после избрания они несут больше ответственности за свои слова.

По данным Рейтер, Далай-лама при этом подчеркнул, что всегда считал США «ведущим государством свободного мира».

Нынешний президент США Барак Обама встречался с духовным лидером Тибета четыре раза, последний – в июне этого года, несмотря на заявления КНР, что это может негативно сказаться на дипломатических отношениях между двумя государствами, сообщает агентство.

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует «тибетское правительство в изгнании». В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, но это не охладило полемику между ним и Пекином.