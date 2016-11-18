Пятидесятники планируют открыть на Киевщине в течение года 8 новых церквей (укр.)

В церкві «Благодать» (Київ) підвели підсумки і зазирнули у перспективу, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт п’ятидесятників України.

На заході наголошувалося, що за цей рік було проведено дві місіонерські школи за курсом «Кайрос» (Living Springs International), ще одна відбудеться 14-18 листопада у м. Фастів. Підготовлена група інструкторів цього курсу для подальшого місіонерського навчання в помісних церквах, засновано Місіонерський комітет об’єднання для організації та координації місіонерства. Крім того, об’єднання активно бере участь у фінансовій підтримці місіонерського служіння в Африці, Індії, Грузії тощо.

«Хочу відзначити, що не зупиняється праця і в самій області. З 2004 року в області були відкрито 8 церков, а в найближчі рік-півтора планується офіційно відкрити ще 8 нових помісних церков», - сказав старший пресвітер обласного об’єднання Олександр Озеруга.

Він також оголосив про відкриття місіонерської школи об’єднання «Global Partners» (www.gpukraine.org.ua), яка з 7 листопаду 2016 р. розпочинає свою роботу на базі церкви ХВЄ в м. Фастів.

У конференції також взяли участь іноземні гості: Чед Уіби, (Місія SEND International), директор з мобілізації церков на місіонерське служіння, який має 21 рік місіонерської праці в Росії та Україні. Чед говорив про богословські аспекти місії та привів статистичні дані про стан місії серед ще недосягнутих Євангелієм народів.

Ульф Штробен, місіонер з Fida International (Фінляндія), який 16 років служив у Африці, а останні 4 роки працює, допомагаючи помісним церквам у всьому світові відкривати місіонерські школи, 150 днів в році проводить в місіонерських поїздках. Ульф звернув увагу на те що, «місія – ще не туризм, і не культурний імперіалізм, це відчуття люблячого серця Бога».

Завершував конференцію Стів Олдрідж, засновник навчального курсу «Lifeworks». 43 роки свого життя Стів віддав місіонерському служінню. Тепер він прибув до України, щоб викладати в новій місіонерській школі.