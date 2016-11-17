10 таинственных пещерных храмов мира (фото)

Пещеры всегда привлекали людей. Они не только предоставляли убежище нашим предкам, но и были местами проведения первых религиозных обрядов.

Пещеры всегда привлекали людей. Они не только предоставляли убежище нашим предкам, но и были местами проведения первых религиозных обрядов. Не удивительно, что эти структуры и поныне считаются источниками духовности, а загадочные пещерные храмы существуют во всем мире.

1. Пещерная церковь «мусорных людей»

Заббалин - коптское христианское меньшинство в Египте. Их название означает «мусорные люди». Когда-то они занимались фермерской деятельностью в Верхнем Египте, но затем после того, как мигрировали в Каир, поняли, что вывоз мусора гораздо выгоднее. В 1969 году мэр египетской столицы решили выселить всех заббалин в «Мусорный город», который был создан на базе пригорода Мукаттам Клифф. Заббалин построили себе церковь, но она сгорела в 1976 г. После этого они вырезали пещерную церковь в горе возле города.

Названный в честь коптского святого десятого века, монастырь Святого Симеона является самой большой церковью на Ближнем Востоке. Церковь построена в уже существующей пещере и может вместить 20 000 человек, причем население самого «Мусорного города» около 30 000 жителей. Сотни тысяч христиан совершают паломничество в пещерную церковь Святого Симеона каждый год.

2. Пещерные храмы Барабар

В пещерах Барабар находятся самые древние скальные храмы в Индии. Они датируются 3 веком до н.э. и настолько древние, что специалисты считают их легендарным «Gorathgiri», который упоминается в священных индуистских текстах. Эти пещерные храмы стали известны в западном мире только в 1868 году, когда о них написал Александр Каннингем. Согласно легенде, король Ашока даровал пещеры Барабар секте адживика, которые были современниками Будды. Состоит Бабарар из четырех пещер общей протяженностью 200 метров, а знаменит он уникальным эхом, которое гуляет в пещерах несколько секунд.

3. Пещера бога-питона

В пещере Ботсваны археологи обнаружили свидетельства того, что ранние Homo Sapiens проводили религиозные ритуалы. Эксперты считают, что представители народности сан использовали пещеру, чтобы поклониться богу-питону еще 70 тысяч лет назад. Обнаруженная в 1990-е годы пещера содержит природное каменное образование, которое напоминает голову питона. Камень 6 метров в длину и 2 метров высоту покрыт царапинами, которые, как считают эксперты, должны были изображать чешуйки.

4. Пещерные храмы Дуньхуана

Пещерные храмы Дуньхуана были обязательной остановкой караванов на Шелковом пути с IV по XIV века. Буддийский храмовый комплекс состоит из 450 пещер и расположен на краю китайской пустыни Гоби. Археологи обнаружили записи, содержащие свидетельства еврейских и христианских молитв в этих пещерных храмах, что доказывает, насколько распространились различные религиозные идеи вдоль Шелкового пути. Самым значительным открытием в пещерах была «Алмазная сутра». Она была напечатана в 868 году нашей эры, еще до изобретения печатного станка Гутенберга и считается старейшей печатной книгой в мире.

5. Пещера в холме Геллерт

В холме Геллерт над Будой в Будапеште была выкопана пещерная церковь, которая когда-то была домом монаха-отшельника Иштвана. Пещерная церковь в этом бывшем ските отшельника была построена Орденом Святого Павла в 1926 году. Однако, у монахов-паулинов не всегда были хорошие отношения с правительством. В 1951 году коммунистические лидеры обвинили их в измене. Настоятеля казнили, а остальных монахов отправили в трудовые лагеря. Пещерную церковь же запечатали 2,4-метровой бетонной плитой. Заново открыта пещера была в 1989 году, а в 1992 году церковь восстановили.

6. Гробница гроба Господня

В октябре 2016 года археологи впервые за многие века показали могилу Иисуса в Храме гроба Господня. Согласно писанию, Иисус был похоронен на « погребальном ложе», вырезанном в стене известняковой пещеры. Три дня спустя его останки исчезли. Место захоронения Иисуса в настоящее время находится в Кувуклии - часовне в центре Храма, скрывающей непосредственно пещеру Гроба. Раскопки показали, что известняковое погребальное ложе, на котором якобы был погребен Иисус, сохранилось до сих пор и было гравировано крестом.

7. Золотой храм Дамбулла

Золотой храм Дамбулла - пещерный комплекс на Шри-Ланке, который привлекает паломников в течение уже целых 22 столетий. Хотя в этом районе существует более 80 известных пещер, большинство статуй и картин находятся в пяти соединенных друг с другом пещерах. В храме можно найти 153 статуи Будды, три статуи ланкийской королевской семьи, а также четыре статуи богов и богинь. Комплекс, который датируется третьим веком до н.э., является одним из самых древних мест в Шри-Ланке и до сих пор функционирует как монастырь.

8. Гроты Лунмэнь

В марте 2016 года в первый раз за последние шесть десятилетий были открыты для посещения пещерный храм Лунмэнь. Храм, высеченный в горе Сяньшань, был создан в 624-705 годах н.э., во время правления У Цзэтян - императрицы Китая, которая была ревностным буддистом. Пещерный комплекс состоит из более чем 2300 отдельных гротов, 43 храмов и содержит 110 000 буддийских статуэток.

9. Соляной собор Сипакиры

В колумбийском городе Сипакира есть подземная католическая церковь, построенная в туннелях соляной шахты (которая является крупнейшим месторождением каменной соли в мире) на глубине 200 метров под землей. На самом деле, этот собор вовсе не старый - он был открыт в 1995 году, а для его постройки понадобилось изъять из недр земли 250 000 тонн каменной соли. В шахте также можно полюбоваться соляным водопадом, рельефными резными статуями и гигантским распятием. Сотни разноцветных огней освещают стены и приводят к тому, что соль мерцает волшебными огоньками.

10. Пещерный монастырь Вардзия

В XII веке монголы напали на средневековое королевство Грузия. Королева Тамар приказала построить подземное святилище, чтобы скрыться от монголов. В 1185 году грузины вырезали в горе Эрушели целую подземную крепость. В этом комплексе было 13 уровней с 6000 жилыми помещениями, тронный зал и огромный храм Успения с внешней колокольней. Пещерный комплекс Вардзия был полностью самодостаточным.

На орошаемых террасах на внешней стороне горы выращивались зерновые культуры, а вода обеспечивалась подземными источниками. В 1283 году землетрясение разрушило почти три четверти подземного города, но монастырь в этом месте существовал до 1551 года, в итоге пав во время персидского нашествия.

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