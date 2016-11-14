В Мариуполе епископа неканонической церкви лишили свободы за развращение малолетних девочек

В Мариуполе епископ неканонической церкви приговорен к 13 годам лишения свободы за растление малолетних и несовершеннолетних девочек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, такое решение Приморский районный суд Мариуполя вынес сегодня.

Установлено, что с 1996-го по 2012 год 65-летний гражданин был епископом неканонической церкви в Мариуполе. С 1999-го по 2012 год он развращал и насильно вступал в половую связь естественным и неестественным способами с малолетними и несовершеннолетними девочками, которые посещали эту церковь. За это он обещал детям отпущение грехов.

Всего, по данным следствия, пастор изнасиловал и развратил 13 девочек.

Дело слушалось в суде второй раз. Предыдущий приговор, согласно которому правонарушитель получил 10 лет заключения, был отменен по апелляции прокуратуры из-за мягкости назначенного наказания.

За совершение преступлений, предусмотренных по ч. 3, 4 ст. 152 (изнасилование малолетней и несовершеннолетнего лица), ч. 2, 3 ст. 153, (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица) и ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы.