Украинские научные работники поедут в Индию изучать сакральное пространство вайшнавизма (укр.)

21 січня – 11 лютого 2017 року для студентів, аспірантів, викладачів і наукових співробітників України відбудеться ІV Міжнародна науково-ознайомлювальна поїздка до Індії «Сакральний простір вайшнавізму», повідомляє "Релігія в Україні".

Захід проводять Міжнародна релігієзнавча школа «Вайшнавська традиція крізь століття», кафедра філософії та основ загальногуманітарного знання філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедра філософії Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара.

Мета поїздки – сприяти створенню спільного комунікативного поля між дослідниками вайшнавізму й допомогти набути глибших знань про цю давню традицію, включаючи її вчення, практику, історію і сучасні тенденції розвитку.

Програма включає лекції, семінари, тематичні вікторини, екскурсії та зустрічі з представниками вайшнавізму. Відвідування музеїв і пам'ятників архітектури. Зустріч світанку сонця на океані та подорож у човні по Гангу.

Захід буде проведеноу кількох містах Індії для отримання учасниками більш широкого уявлення про вайшнавізм та його сучасний стан у світі. Зокрема, планується відвідати такі відомі сакральні місця, як Маяпур – місце народження Чайтаньї Магапрабгу, Вріндаван – місце народження й ігор ШріКрішни, ДжаганатхаПурі, Бхуванешвар, Делі, Джайпур, Калькута.