Всеукраинский Совет Церквей посетил военных и помолился за мир на Донбассе (укр.)

Глави Церков і релігійних організацій відвідали Краматорськ, де молилися за мир в Україні, зустрілися з військовими і рідними полонених солдат.

Виїзне засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій відбулося 2 листопада на базі «Сармат» за участі офіцерів об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення антитерористичної операції, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Глави конфесій прийняли спільне Звернення щодо утвердження миру та поступу українського суспільства. У ньому Рада Церков закликала до складання зброї тих, хто взяв її до рук незаконно, і тих, хто прийшов на українську землю із злочинними та загарбницькими намірами.

“До цього часу на Сході України спостерігаються неприпустимі порушення прав людини, захоплення у заручники і тортури, релігійно-вмотивовані переслідування та утиски релігійних меншин, які мають нарешті припинитися та знайти своє відображення у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”, – наголошується у Зверненні ВРЦіРО.

Варто зауважити, що представники СММ ОБСЄ не відгукнулися на запрошення взяти участь у виїзному засіданні Ради Церков у Краматорську.

На переконання релігійних діячів України, “релігія не повинна використовуватися як інструмент для штучного розпалювання ворожнечі та ескалації конфлікту, а бути джерелом миру, порозуміння та любові”. Рада Церков закликала кожного віруючого своїм прикладом показати прагнення до миру та взаємного прощення, виявляти повагу до представників інших конфесій.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій високо оцінила важливість служіння українських воїнів-захисників, а також військових капеланів і волонтерів на Сході України.

“На сьогодні душпастирська опіка, моральна підтримка та практична соціальна допомога як ніколи потрібні військовослужбовцям і членам їхніх сімей, а також багатьом мешканцям Донбасу, спокій і безпеку яких забезпечують українські захисники”, – заявила Рада Церков.

Учасники засідання обговорили також подальший розвиток діяльності військових капеланів та участь церков і релігійних організацій у волонтерському русі.