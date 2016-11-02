Тибетский монах дал "рецепт счастья"

Тибетский монах Матье Рикар, которого ученые прозвали «самым счастливым человеком планеты», признался в интервью журналу GQ, что это прозвище огорчает его, однако продолжает ежедневно работать над тем, чтобы стать еще счастливее, сообщает РИА Новости.

Рикар, которому сейчас 70 лет, способен медитировать несколько дней подряд. В 2008 году он принял участие в исследовании нейробиолога Ричарда Дэвидсона, который подключил мозг монаха к 256 датчикам. Сканирование показало необычно высокий уровень гамма-излучения той части мозга Рикара, которая связана с сознанием, вниманием, обучением и памятью. За все 12 лет своих исследований ученый увидел такое впервые. В своей статье Дэвидсон написал, что такая «чрезмерная активность» мозга позволяет монаху иметь «аномально большой потенциал для счастья и пониженную склонность к проявлению негатива».

После этого Рикара окрестили «самым счастливым человеком». Монах, ставший очень популярным, опубликовал несколько книг о том, как достичь счастья. Одна из них — «Монах и философ» — побила рекорды продаж более чем в двух десятках странах.

«Я знаю монахов, которые более счастливы, чем я», — утверждает Рикар.

Он признался, что «изо всех сил» пытался справиться со вниманием к нему после того, как он стал знаменитым. За помощью монах обратился к Далай-ламе, спросив его, стоит ли удалиться от мира. Но духовный лидер тибетских буддистов ответил, что мир нуждается в его советах.

«Если они хотят, чтобы ты был самым счастливым человеком, то будь им», — сказал Далай-лама тибетскому монаху.

Рикар советует избегать сравнений. «Да, мы не сравниваем себя с Биллом Гейтсом. Но зато сравниваем себя со своими соседями. Но зачем вообще это нужно?!», — недоумевает монах. По его словам, сравнение является «убийцей счастья».

Счастье Рикар называет умением, которому «нужно научиться». Для этого он советует ежедневно в течение 15 минут тренировать свой ум, думая только о хорошем. Ключевыми качествами для получения положительных эмоций он называет доброжелательность и альтруизм.