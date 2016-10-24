ВР постановила 25 октября почтить 70-ю годовщину ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине

Верховная Рада постановила почтить 70-ю годовщину ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине, которая состоится 25 октября 2016 года.

За проект Постановления № 5255 во время пленарного заседания 20 октября проголосовали 240 народных депутатов Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

"1945 года на Западной Украине началась массовая ликвидация восточно-католических церквей. Армяно-католическая церковь была одной из первых среди них", – отмечается в тексте Постановления ВР.

Мероприятия по случаю годовщины этого трагического события состоится "с целью сохранения исторической памяти, утверждения провозглашенных Конституцией Украины принципов свободы вероисповедания и прав национальных меньшинств, осуждения любого преследования по религиозному и этническому признаку".

Для этого Верховная Рада рекомендовала Министерству образования и науки Украины обеспечить проведение в средних и высших учебных заведениях уроков, посвященных теме ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине. При этом Национальной академии наук Украины рекомендовано обеспечить координацию работ по исследованию этой темы.

Парламентарии поддержали это постановление не сразу. Перед результативным голосованием состоялась дискуссия относительно нынешнего отношения руководства Армении к агрессии России против Украины и непризнания оккупации Крыма.