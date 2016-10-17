Далай-лама считает, что уроки доброты в школе сократят число самоубийств подростков

Уроки доброты и внимание к сознанию человека в системе образования помогут сократить число ментальных заболеваний и самоубийств в мире, предположил Далай-лама, отвечая на вопросы буддистов стран Балтии и России в Риге.

"Существующая система образования в высшей степени ориентирована на материальное развитие. Нам недостает уроков, на которых говорилось бы о нашем уме, сознании, о важности добросердечия. Не только я, не только буддисты, но и работники образования сегодня тоже приходят к таким выводам", — сказал Далай-лама в ответ на вопрос о причинах увеличения ментальных заболеваний, особенно среди детей и подростков.

По его словам, именно по причине недостатка доброты, сострадания и любви в обществе сегодня в Японии, Швейцарии и других странах с высоким уровнем материального развития много подростков совершает самоубийства.

"Самоубийство неблагоприятно, очень печально, бесцельно. С точки зрения дхармы (учения) это безусловно грех", — отметил Далай-лама.

Он не исключает, что к некоторым патологиям может приводить и прием беременной женщиной болеутоляющих и иных лекарств, которые оказывают негативный эффект на состояние эмбриона. "Похоже, что у людей, придерживающихся многовековых методов (в том, что связано с детьми — ред.), больных рождается меньше", — поделился также наблюдениями буддийский лидер.

На двухдневные учения Далай-ламы для буддистов стран Балтии и России в рижском зале "Сконто" собрались около 4500 человек из Латвии, Литвы, Эстонии, России, а также с Украины, из Белоруссии, Финляндии, Швеции, Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии, США и других стран. В зале можно было видеть известных политиков и артистов, среди них Кирсан Илюмжинов, Борис Гребенщиков, Валентин Гафт. Организаторами учений выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

РИА Новости