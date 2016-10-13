Как выглядит рай в мифологии и религиях мира (фото)

Почти в каждой религии или мифологии есть место, куда попадают души тех, кто хорошо вёл себя в мирской жизни.

Как именно выглядит то самое место, которое можно назвать раем в представлении различных религий и верований? Далеко не всегда это просто красивый сад.

Античная мифология — Элизий

Его называли по-разному: Элийзий, Элизиум, «елисейские поля» или «долина прибытия». Это особое место в загробном мире, где царит вечная весна, и где избранные герои проводят дни без печали и забот. Сначала считалось, что на Острова блаженных Зевс может поселить лишь героев четвёртого поколения, погибших в сражениях. Но позже Элизий стал «доступен» для всех блаженных душой и посвящённых. Среди тенистых аллей праведники проводят блаженную жизнь, устраивая спортивные игрища и музыкальные вечера. Кстати, именно от этого слова произошло имя Елисей и название парижского проспекта Елисейские поля.

Славянская мифология — Ирий

Восточнославянская и восточнопольская мифология представляла рай как некую мифическую страну, которая находится на тёплом море на западе или юго-западе земли, где зимуют птицы и змеи. То же название имеет райское мировое дерево, у вершины которого обитают птицы и души умерших. Ирий — это местом на небе или под землёй, куда отправляются и где обитают души умерших предков, куда на зиму улетают птицы и насекомые, а также уползают змеи. По народным поверьям туда первой улетает кукушка (так как у неё хранятся ключи), а последним — аист.

Армянская мифология — Драхт

В древнеармянской мифологии часть загробного мира − райское место, куда попадают праведники, называлась Драхт. В Драхте стоит Партез — райский сад, посреди которого растёт мировое древо жизни − Кенац цар, являющееся центром мира и символом абсолютной реальности. При рождении человека дух смерти Грох записывает на лбу человек его судьбу. На протяжении всей жизни человека Грох отмечает в своей книге его грехи и благие поступки, которые должны быть сообщены на Божьем Суде. Грешники, идя по Мазе Камурджу, скользят и попадают в Огненную реку, которая ведёт их в Джохк (аналог ада), а праведники проходят по мосту и попадают в Драхт.

Скандинавская мифология — Вальхалла

Дословно переводится как «дворец павших» — небесный чертог в Асгарде для павших в бою, рай для доблестных воинов. Вальхаллой правит сам Один, восседая на Хлидскьялве. По легендам, Вальхалла представляет собой гигантский зал с крышей из позолоченных щитов, которые подпираются копьями. У этого зала 540 дверей и через каждую выйдут 800 воинов по зову бога Хеймдалля во время последней битвы — Рагнарёка. Воины, обитающие в Вальхалле, зовутся эйнхерии. Каждый день с утра они облачаются в доспехи и сражаются насмерть, а после воскресают и садятся за общий стол пировать. Едят они мясо вепря Сехримнира, которого забивают каждый день и каждый день он воскресает. Пьют же эйнхерии мёд, которым доится коза Хейдрун, стоящая в Вальхалле и жующая листья Мирового Древа Иггдрасиль. А ночью приходят прекрасные девы и ублажают воинов до утра.

Древнеегипетская мифология — Поля Иалу

Часть загробного мира, в которой праведники обретают вечную жизнь и блаженство после суда Осириса. В Полях Иалу, «Полях Камыша», умершего ждала такая же жизнь, какую он вёл и на земле, только она была счастливей и лучше. Покойный ни в чём не знал недостатка. Семь Хатхор, Непери, Непит, Селкет и другие божества обеспечивали его пищей, делали его загробные пашни плодородными, приносящими богатый урожай, а его скот — тучным и плодовитым. Чтобы покойный мог наслаждаться отдыхом и ему не пришлось бы самому обрабатывать поля и пасти скот, в гробницу клали ушебти — деревянные или глиняные фигурки людей: писцов, носильщиков, жнецов и т. д. Ушебти — «ответчик». Шестая глава «Книги Мёртвых» рассказывает о том, «как заставить ушебти работать»: когда в Полях Иалу боги позовут покойного на работу, окликнув его по имени, человечек-ушебти должен выйти вперёд и откликнуться: «Здесь я!», после чего он беспрекословно пойдёт туда, куда повелят боги, и будет делать, что прикажут. Богатым египтянам обычно клали в гроб ушебти — по одному на каждый день года; беднякам же ушебти заменял папирусный свиток со списком 360 таких работников. В Полях Иалу при помощи магических заклинаний человечки, поименованные в списке, воплощались в ушебти и работали на своего хозяина. Именно Поля Иалу стали прообразом Елисейских полей (Элизиума) в древнегреческой мифологии.

Ветхий Завет — Эдем

Райский сад, который согласно Библии был первоначальным местом обитания людей. Обитающие в нём люди, Адам и Ева, были, согласно традиционному представлению, бессмертны и безгрешны, однако, соблазнённые змеем, они съели плод с запретного Древа познания добра и зла, совершив грехопадение, в результате чего обрели страдание. Бог закрыл Рай для людей, изгнал их, поставив на страже Херувима с пламенным мечом.

Христианство (Новый Завет) — Царство Небесное

Новый смысл рая, уже после грехопадения, раскрывается как «Царство Небесное», куда открыта дорога людям, но уже после познания греха, страданий и испытаний, в которых раскрываются бесконечная милость Бога и немощь человека. Святые наследуют рай после земной смерти, уже не зная ни болезней, ни печалей, ни воздыхания, ощущая непрестанную радость и блаженство.

Ислам — Джаннат

Джаннат — это такое место, в котором после Судного дня будут вечно прибывать мусульмане-праведники. Рай имеет огромные размеры и несколько уровней для различный категорий праведников. В нём будет ни холодно и ни жарко. Он создан из серебряных и золотых кирпичей с ароматным запахом мускуса. Для праведников в раю уготована еда, питьё, прохлада, покой, роскошные одежды, вечно молодые супруги из райских дев и из собственных жён. Однако, вершиной райских благ будет возможность «лицезрения Аллаха». Праведники, попавшие в рай будут в возрасте 33 лет. В исламском раю существует супружеская жизнь, но дети не рождаются.

Буддизм — Сукхавати

В буддийской мифологии рай, управляемый буддой Амитабхой. Почва и вода в Сукхавати благородна, все постройки выполнены из золота, серебра, кораллов и драгоценных камней. Все обитатели Сукхавати — бодхисатвы высшего уровня, которые там же достигают нирваны. Они живут «неизмеримо долго» и наслаждаются беспредельным счастьем. Вообще, буддисты верят, что после смерти тела душа умершего человека переселяется в другое тело. Эти многократные переселения души из тела в тело на языке буддизма называются сансарой. Рай и ад, правда, существуют. Но это не место для вечного блаженства и вечных мучений, это просто одно из переселений души. После временного пребывания в раю или аду души снова возвращаются в земное тело. После долгого, очень долгого пребывания в сансаре души особенно заслуженных праведников попадают в особое место и в особое состояние, которое называется нирваной. Нирвана похожа на рай тем, что - это тоже блаженство и при том блаженство вечное. Однако в отличие от рая в нирване нет никаких форм деятельности, это блаженство, похожее на сон.

По материалам Fishki.net и других открытых источников.