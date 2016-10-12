Далай-лама призвал Россию к миру с Украиной

Далай-лама XIV считает, что Россия и Украина не должны решать свои проблемы с помощью оружия, и призвал страны думать о взаимной пользе, но мирным способом. Об этом духовный лидер Тибета рассказал во время своего выступления в Риге, передает РИА Новости.

Он пояснил, что если есть какие либо проблемы, то в первую очередь нужно думать, как их решить ради общего блага.

"Если есть разногласия между государствами, народами, то надо подумать о том, как решить проблемы — ради всеобщего блага. В прошлом у нас тоже было много сражений… Если бы военным способом можно было решать проблемы, их бы давно решили", – сказал Далай-лама, отвечая на вопросы слушателей его учений.

Он отметил, что Россия и Украина связаны экономически, поэтому нужно думать о взаимной пользе.

"Это две страны, связанные экономически. Сегодня мир устроен так, что мы зависим друг от друга, и нам нужно думать о взаимной пользе", – подчеркнул Далай-лама и привел в пример Пакистан и Индию.

"Если Пакистан пострадает, Индия тоже пострадает", — констатировал духовный лидер.