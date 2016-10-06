В США пятидесятники построили здание церкви за 24 часа (фото)

Пятидесятническая церковь New Life Church в городе Камберлэнд (штат Индиана, США) провела первое служение в собственном здании, которое было построено за 24 часа, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post.

Пастор церкви Майкл Фолк рассказал в интервью, что утром 29 сентября начали возводить стены, а уже через 24 часа стены были выкрашены и ковер лежал на полу. Еще день ушел у церкви на убранство здания.

Пастор Фолк подчеркнул, что постоянное место собраний позволит общине "двигаться вперед в достижении общества".

"Это также позволит нам расширить наше служение в областях, которые ранее были невозможны из-за ограничений арендованной площади", - отметил пастор.

Церковь New Life Church – это молодая пятидесятническая община, которая начала свое служение три года назад. В 2015 году церковь приобрела территорию подл строительство здания, размером в 4,5 акра (более 18 тыс. кв. м.).

Здание церкви было построено за 24 часа в рамках проекта "Церковь за день", который осуществляет Международная Объединенная Пятидесятническая Церковь (United Pentecostal Church International) и Северо-Американские Миссии (North American Missions). В осуществлении проекта участвовали около 350 волонтеров. Это уже девятое здание, построенное с момента создания проекта в 2003 году. Только в этом году было построено три здания (одно в Техасе, второе – в Луизианне, и третье – в Индианне). На 2017 год планируется строительство еще 7 зданий.

В новом здании у общины теперь есть не только место для богослужения, но также помещения для общения, для воскресной школы.