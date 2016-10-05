В Мьянме золотой валун, который нарушает законы гравитации, удерживает волос Будды

Огромный камень, покрытый сусальным золотом, кажется может сорваться с отвесной скалы в любое мгновение, но с ним ничего не происходит уже более 2000 лет. Буддисты уверены, что удерживает валун волос Будды, а туристы стремятся к Золотому камню, чтобы попросить о здоровье и богатстве.

Недалеко от Янгона — бывшей столицы Мьянмы — находится небольшой город Чайтхие, рядом с которым на вершине горы расположено известное во всем мире место паломничества. Огромный булыжник на краю горы Чайттийовы глядит так, будто упадет в любой момент.

Гранитный валун, известный как Золотой камень, остается в таком положении уже 2.5 тысячи лет. На его вершине была построена семиметровая пагода Чайттийо. Как утверждают легенды, камень удерживается на месте одной прядью волос Будды.

Якобы Будда во время одного из своих визитов на Землю дал одну прядь своих волос местному отшельнику Тайк Та. Отшельник перед своей смертью передал прядь сыну короля Тиссу, который пожелал, чтобы волосы были навсегда закреплены на одном месте.

Чтобы их не сдуло ветром, король повелел достать валун с дна моря и перенести его на Чайттийо (это название буквально означает “пагода на голове отшельника”). Именно эта прядь волос и предохраняет Золотой Камень от падения. Святыня является важным местом паломничества для приверженцев буддизма.

Существует поверье, что те, кто посетит Золотой камень три раза в течение одного года, получат благословение, и к ним обязательно придет богатство. Весь валун покрыт сусальным золотом. Он опирается на край отвесной скалы и частично свисает над пропастью.

Многие думают, что валун является частью горы, но это не так. Когда ученые изучили его, то оказалось, что состав породы валуна и скалы отличаются. Также валун немного выше и больше, чем высота пагоды — 7,6 и 7,3 метра соответственно.

Золотое покрытие было добавлено на протяжении многих лет паломниками, которые уже веками приходят к Золотому Камню, чтобы поклониться Будде. Среди них также появился обычай оставлять бумажные деньги на палочках между поверхностью валуна и скалой.

До Золотого Камня Рок и пагоды Чайттийо довольно трудно добраться. На извилистой 11-километровой горной дороге построили перевалочный лагерь, где паломники могут отдохнуть.

В лагере они снимают обувь, поскольку согласно бирманских поверий последнюю часть пути (чуть более километра) к Золотому Камню нужно проделать босиком. Сезон паломничества длится с ноября по март и в течение этого времени среди скал вокруг Золотого камня не утихает эхо от песнопения паломников.

Мужчины-паломники, поднявшись на вершину горы, пересекают небольшой мост и выстраиваются в очередь, чтобы прикоснуться к Золотому Камню. Женщин же ближе, чем на 10 метров, к святыне не подпускают — ведь легенды гласят, что именно женщина сможет сбросить камень вниз.

Kulturologia