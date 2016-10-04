Атеисты по всему миру отпраздновали "Международный день права на богохульство"
Атеисты по всему миру отпраздновали «Международный день права на богохульство». Атеистическое мировоззрение считает критику религии неотъемлемым правом человека. Атеисты сетуют на то, что в разных странах мира принято много законов, которые ограничивают людей в этом праве и наказывают тех, кто критикует религию, нарушая тем самым права атеистов и религиозных меньшинств, в том числе и христиан, сообщает сайт christianpost.com.
«Во многих странах мира критика религии объявлена вне закона. И мы слишком часто видим результаты этих законов – когда человека, признавшегося в социальных сетях в своем атеизме или усомнившегося в каком-то религиозном догмате, арестовывают, избивают, бросают в тюрьму, а то и приговаривают к смерти, - говорится в декларации атеистического «Центра расследований» (Center for Inquiry - CFI), который впервые организовал подобную кампанию в 2009 году. – «Боевики религиозных организаций то и дело вводят свои собственные законы, по которым каждого, кто осмелится выразить несогласие, можно зверски убить. Подобные законы оправдывают, к примеру, убийства атеистов в Бангладеш и нападения на представителей религиозных меньшинств в Пакистане».
На страницах организации в социальных сетях опубликованы многочисленные истории преследований самых разных людей из различных стран, которые получили тюремные сроки и были подвергнуты другим преследованиям только за то, что усомнились в догматах веры или иным образом пошли наперекор господствующему в своих странах вероучению. Список стран-нарушителей возглавляет, конечно же, Россия, где «кровавый режим» ополчился на бедняжку-блоггера, вздумавшего всего лишь половить покемонов в храме во время службы, за что ему угрожает 5-летний срок заключения по обвинению «в препятствовании реализации прав граждан на свободу совести и веры и в разжигании ненависти». Другая история повествует о 4-летней судебной тяжбе турецкого пианиста Фазиля Сэя, против которого властями выдвинуто обвинение в «оскорблении религиозных убеждений части общества» за то, что тот разослал в социальной сети несколько строк из стихотворения древнеперсидского поэта XI в.
Махаэль де-Дора, директор службы гражданской политики CFI, отмечает, что многие государства выступают против законов о "богохульстве". «Но проблема в том, что слишком часто эти осуждения начинаются и заканчиваются всего лишь словами, - говорит де-Дора. – А нам нужно, чтобы правительства этих стран принимали конкретные меры – к примеру, ограничивали действие торговых и иных соглашений, чтобы подкрепить правильные слова какими-то мерами принуждения».
Центр CFI инициировал целый ряд публичных акций в канун «Международного день права на богохульство», побуждая активистов «проявить солидарность с теми, кто имеет мужество возвысить свой голос за права человека, и выступить единым фронтом против тех, кто пытается заткнуть нам рты. На этой неделе мы призываем всех выступить за наше право задавать вопросы и критиковать идеи и верования, за прекращение преследований и арестов тех неравнодушных людей, кто пользуется этим фундаментальным правом человека».