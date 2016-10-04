Атеисты по всему миру отпраздновали «Международный день права на богохульство». Атеистическое мировоззрение считает критику религии неотъемлемым правом человека. Атеисты сетуют на то, что в разных странах мира принято много законов, которые ограничивают людей в этом праве и наказывают тех, кто критикует религию, нарушая тем самым права атеистов и религиозных меньшинств, в том числе и христиан, сообщает сайт christianpost.com.

«Во многих странах мира критика религии объявлена вне закона. И мы слишком часто видим результаты этих законов – когда человека, признавшегося в социальных сетях в своем атеизме или усомнившегося в каком-то религиозном догмате, арестовывают, избивают, бросают в тюрьму, а то и приговаривают к смерти, - говорится в декларации атеистического «Центра расследований» (Center for Inquiry - CFI), который впервые организовал подобную кампанию в 2009 году. – «Боевики религиозных организаций то и дело вводят свои собственные законы, по которым каждого, кто осмелится выразить несогласие, можно зверски убить. Подобные законы оправдывают, к примеру, убийства атеистов в Бангладеш и нападения на представителей религиозных меньшинств в Пакистане».

На страницах организации в социальных сетях опубликованы многочисленные истории преследований самых разных людей из различных стран, которые получили тюремные сроки и были подвергнуты другим преследованиям только за то, что усомнились в догматах веры или иным образом пошли наперекор господствующему в своих странах вероучению. Список стран-нарушителей возглавляет, конечно же, Россия, где «кровавый режим» ополчился на бедняжку-блоггера, вздумавшего всего лишь половить покемонов в храме во время службы, за что ему угрожает 5-летний срок заключения по обвинению «в препятствовании реализации прав граждан на свободу совести и веры и в разжигании ненависти». Другая история повествует о 4-летней судебной тяжбе турецкого пианиста Фазиля Сэя, против которого властями выдвинуто обвинение в «оскорблении религиозных убеждений части общества» за то, что тот разослал в социальной сети несколько строк из стихотворения древнеперсидского поэта XI в.

Махаэль де-Дора, директор службы гражданской политики CFI, отмечает, что многие государства выступают против законов о "богохульстве". «Но проблема в том, что слишком часто эти осуждения начинаются и заканчиваются всего лишь словами, - говорит де-Дора. – А нам нужно, чтобы правительства этих стран принимали конкретные меры – к примеру, ограничивали действие торговых и иных соглашений, чтобы подкрепить правильные слова какими-то мерами принуждения».

Центр CFI инициировал целый ряд публичных акций в канун «Международного день права на богохульство», побуждая активистов «проявить солидарность с теми, кто имеет мужество возвысить свой голос за права человека, и выступить единым фронтом против тех, кто пытается заткнуть нам рты. На этой неделе мы призываем всех выступить за наше право задавать вопросы и критиковать идеи и верования, за прекращение преследований и арестов тех неравнодушных людей, кто пользуется этим фундаментальным правом человека».

sedmitza.ru