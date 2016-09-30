В Индонезии обнаружен ковчег с 22 золотыми пластинами, посвященными древним божественным хранителям

В индонезийской провинции Центральная Ява при прокладке водопровода был обнаружен каменный ковчег с 22 золотыми пластинами, посвященными древним божественным хранителям, сообщает The History Blog.

Находка была сделана в деревне Рингиларик. Строители случайно наткнулись на небольшой каменный ковчег размером 14 на 13,5 сантиметров. Его высота составляет всего шесть сантиметров. На место были приглашены археологи, которые извлекли находку из грунта. Внутри оказались 22 тонкие пластины, выполненные из высокопробного золота чистотой 18 карат.

Ученые отмечают, что они находятся в прекрасном состоянии. На каждой пластине имеются надписи, выполненные на древнеяванском языке. Они посвящены так называемым локапалам – богам сторон света. На пластинах выгравированы имена восьми из них, в частности, богов Индра, Яма, Варуна и других.

Яванский индуизм также включает в себя девятого бога – покровителя центра. Все вместе эти божества называются Девата Нава Санга, или девять божественных хранителей. Предварительный анализ показал, что пластины были созданы примерно за пять столетий до появления империи Маджахапит – государства, существовавшего на острове Ява с XIII по XVI века.

segodnya.ua