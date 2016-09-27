Знаменитый протестантский проповедник Ник Вуйчич в Киеве рассказал о надежде и вере 10-ти тысячам украинцев

Знаменитый протестантский проповедник и профессиональный мотивационный оратор Ник Вуйчич, рожденный с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию конечностей, выступил с посланием «С Богом все возможно!» в Киеве, во Дворце спорта 25 сентября, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Dо время выступления зал, вмещающий 10 000 человек, был заполнен. Среди участников было более 3000 детей-сирот, воинов АТО, людей с ограниченными физическими возможностями.

«Надежда реальна! Она доступна каждому человеку, и у нас есть выбор взять ее или нет. Бог создал нас с правом выбора, потому что Он любит нас», - говорил Вуйчич.

Проповедник уделил особое внимание Божьей доброте: «Бог не приносит боль в этот мир. Грех приносит смерть в жизнь человека. И прощение Бога - это единственный способ как стать лучше. Но ради этого Иисусу пришлось заплатить цену Своей жизни».

«Самое главное, что Бог может убрать из вашей жизни, это депрессия. Он может убрать тот груз, который есть в вашей жизни, и дать вам мир», - подчеркнул спикер.

В завершении своего послания Ник Вуйчич призвал всех желающих произнести молитву покаяния. Многие люди в зале откликнулись на призыв.

Кроме того, во время мероприятия представители различных конфессий совершили совместную молитву за Украину.

В рамках визита в Украину Ник Вуйчич встретился с представителями власти в Верховной раде, дал пресс-конференцию и принял участие в записи телевизионных программ.

*** Ник Вуйчич появился на свет без конечностей, но это не стало для него помехой. Он ловко орудует клавиатурой компьютера, играет в футбол, плавает, занимается серфингом, прыгает с парашютом. Все считают его уникальной и сильной личностью, своим примером мужества он вдохновляет людей по всему миру. За его страницей в Facebook следят более 8 миллионов человек. Когда в 2012 году Ник женился, весь мир обсуждал это событие, а рождение здоровых детей повергло окончательно в шок общественность. Ник Вуйчич преодолел депрессию и мысли о суициде, теперь он выступает с трибуны парламентов с серьезным посланием, встречается с людьми с инвалидностью, школьниками, студентами, министрами, президентами. При этом Ник любит шутить, остается простым и открытым человеком, который поверил, что все возможно, если верить.

Ник Вуйчич руководит некоммерческой организацией "Жизнь без конечностей", созданной для помощи инвалидам; около 250 раз в год выступает со сцены, написал несколько книг, которые мгновенно стали бестселлерами: "Жизнь без границ", "Неудержимый", "Будь сильным", "Безграничность" и др.; снимается в кино, становится героем известных ток-шоу, воспитывает двоих сыновей. Ник миллионер и известный оратор. Он уверен, что он тот, кто он есть, только благодаря вере в Бога.