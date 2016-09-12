В горах Алтая на скале обнаружили древнюю мантру

Около села Кара-Кобы в Республике Алтай (РФ) обнаружена надпись, сделанная, как полагают местные жители, около XVIII века нашей эры. Судя по всему, здесь была начертана одна из популярнейших мантр «Ом мани падме хум», сейчас же отчетливо читается только первый слог, остальные символы просматриваются с затруднениями.

Как говорится в сообщении организации «Алтай Буркан јаҥ», до этого буддийские надписи на территории Онгудайского района Республики Алтай находили близ Кулады и заброшенного села Салдяр.

«Ом мани падме хум» — одна из самых известных мантр в буддизме. Буквальный перевод — «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса».

Как известно, часть коренных жителей Республики Алтай исповедуют буддизм. В регионе их насчитывается около 2 тыс. человек. Они убеждены, что в средние века почти все алтайцы придерживались этой веры, однако впоследствии, в том числе в связи с христианизацией и установлением советской власти, «потеряли корни». Находки, подобные кара-кобинской мантре, позволяют им утверждать, что буддизм имеет на Алтае большую историю.

ИА REGNUM