Далай-лама написал письмо сестрам матери Терезы

В письме генеральной настоятельнице католической конгрегации «Сестры миссионерки любви», основанной матерью Терезой, Далай-лама выразил радость в связи с тем, что Папа Римский причислил мать Терезу к лику святых.

В письме говорится: «Вместе с вами я праздную признание матери Терезы святой. Я большой почитатель ее преданного служения человечеству, особенно неустанной заботы о беднейших из бедных. Вместе с вами я прославляю ее выдающийся жизненный путь.

Едва познакомившись с матерью Терезой, я понял, что она необыкновенный человек. Еще раз я убедился в этом в прошлом году, когда посетил орден “Сестер миссионерок любви” в Калькутте и увидел результаты работы сестер, продолжающих дело своей основательницы. Мать Тереза воплотила истинный смысл практики любви в своей благотворительной деятельности. И хотя физически она больше не с нами, ее дух продолжает жить в бескорыстном труде, которому вы посвящаете свои жизни».

В заключение Далай-лама также выразил уважение к труду сестер матери Терезы, направленному на служение людям, и добавил, что молится, чтобы их деятельность продолжалась до тех пор, пока среди нас есть бедные и нуждающиеся.

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