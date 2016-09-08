Изображение Будды размером 33 метра появится на горе в Бурятии
19:59, 08 сентября 2016Другие религии
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Фото: пресс-служба дацана «Ринпоче Багша»
Изображение Будды Шакьямуни на горе в Хоринском районе Бурятии откроют и освятят в субботу, сообщается на сайте дацана «Ринпоче Багша».
Будда Шакьямуни дословно переводится как «пробужденный мудрец». Это духовный учитель, легендарный основатель буддизма.
Его изображение находится в самой высокой точке Хоринского района. Статуя Будды размером 33 метра.
Благодаря новой святыне данная местность может стать центром духовного притяжения и новым туристическим центром Бурятии.
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