Изображение Будды размером 33 метра появится на горе в Бурятии

19:59, 08 сентября 2016
Другие религии
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info.sibnet.ru

Изображение Будды Шакьямуни на горе в Хоринском районе Бурятии откроют и освятят в субботу, сообщается на сайте дацана «Ринпоче Багша». 

Будда Шакьямуни дословно переводится как «пробужденный мудрец». Это духовный учитель, легендарный основатель буддизма.

Его изображение находится в самой высокой точке Хоринского района. Статуя Будды размером 33 метра.

Благодаря новой святыне данная местность может стать центром духовного притяжения и новым туристическим центром Бурятии. 

info.sibnet.ru

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