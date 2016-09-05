Религиозное течение салафизм хотят запретить в Казахстане

Практически все террористические акты, произошедшие за последние годы, были связаны с радикальными группировками, пропагандирующими салафизм, сообщает mail.ru со ссылкой на экспертов. По данным комитета по делам религий Казахстана на сегодня в республике насчитывается около 15 тысяч сторонников этого течения.

Всего в Алматы насчитывается 177 религиозных объединений. Их представляют 17 конфессий. Все они подразделяются по своим религиозным направлениям — ислам, христианство, буддизм, протестантство, католицизм и многие другие. На сегодня деятельность 20 — решением суда — в стране запрещена. Эти организации признаны террористическими и экстремистскими. Как отметил председатель КНБ, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об ужесточении закона о противодействии экстремизму и терроризму.

«Председатель комитета по делам религии Галым Шокин проинформировал, что у нас есть около 15 тыс. последователей нетрадиционного течения салафизм и сейчас прорабатывается комплекс мер по внесению изменений и дополнений в закон о противодействии терроризму и экстремизму. Думаем, что центральные органы проработают этот вопрос и будут уже внесены дополнительные механизмы контроля безопасности наших граждан», — отметил Нурмухаммед Миманкожа, руководительинформационно-аналитического отдела Управления по делам религий г. Алматы.

О необходимости ужесточения закона отметил и глава государства во время выступления на сессии Парламента. Поддерживают это заявление и теологи.

«Я считаю, что это течение в нашей стране необходимо запретить. Сторонники салафита не признают ни законы, ни государственные программы, ни обычаи и традиции нашего народа. Они действуют сами по себе. Я считаю, что если сейчас не приостановить это течение в дальнейшем оно может навредить развитию нашего общества», — подчеркнул специалист ДУМК г. Алматы Бауыржан Алиулы.

Представители духовенства отмечают, что все террористические акты, которые произошли в стране, начиная с 2011 года, связаны с салафизмом. И чтобы в дальнейшем избежать подобных событий, необходимо предпринимать меры по ужесточению закона о религии уже сегодня. В стране по некоторым данным насчитывается почти 15 тыс. сторонников салафизма. Стоит отметить, что в соседних республиках в Узбекистане и Таджикистане это течение запрещено на законодательном уровне.