В США ученик четвертого класса признан новым воплощением буддистского ламы

Ученик четвертого класса начальной школы в штате Миннесота (США) признан новым воплощением буддистского ламы. Он скоро переедет в Индию, где начнется его жизнь в монастыре, сообщает сайт Worldreligionnews.

Пока его жизнь такая же, как у его одноклассников в одном из пригородов Миннеаполиса. Они дружно собирают открытки с покемонами и бейсболистами, смотрят видео и играют в компьютерные игры. Тем не менее, духовное избрание юного Джалуэ Дорджи совершенно иное, чем у его сверстников.

Он был признан Далай-ламой восьмым воплощением (реинкарнацией) Такшем-ламы, буддистского духовного лидера, жившего в 16 веке. Это признание, состоявшееся в 2009 году, считается большой честью и благословением для родителей мальчика, простых рабочих. Но любая слава достается дорогой ценой. Джалуэ – их единственный ребенок. Пройдет пять лет, и он покинет родной дом в штате Миннесота, чтобы жить и учиться в монастыре в Индии.

Родители признаются, что рано заметили, что ребенок у них – особенный. Мама мальчика, Дечен Вангмо, вспоминает, что беременность прошла удивительно легко и спокойно - так, у нее не было обычных приступов тошноты даже по утрам, как у всех беременных женщин. У нее случались странные вещие сновидения – так в одном из них она «увидела священного слона, бесшумно шествовавшего в окружении маленьких слонят, и все они вошли в крохотную молельню в нашем доме и там растворились».

Дордже Цегьял, отец Джалуэ Дорджи, тоже видел яркие сны – в одном из них ему явилось собрание лам в окружении высоких ярких подсолнухов. Вскоре их общину посетил "глубоко почитаемый лама" и родители поделились с духовным лидером своими сновидениями, подозрениями и надеждами. Сразу после разговора с отцом Джалуэ, лама сам увидел вещий сон, в котором ему явились тигры в доме Цегьяла. А в тибетском буддизме, тигры считаются хорошим знамением и символом силы и защиты.

Вскоре Джалуэ Дорджи был признан новым воплощением Такшем Карма Йонгду Чоекуи Нимы, знаменитого ламы, умершего девять лет назад, и восьмым воплощением первого Такшем ламы, жившего в шестнадцатом веке. В тибетской традиции процесс признания реинкарнации всегда особенный и зависит от конкретных обстоятельств. Духовные лидеры угадывают явление ламы в новом теле по целому ряду знаков. В случае с Джалуэ Дорджи, важнейшим знаком был сон ламы, который посетил дом Джалуэ в штате Миннесота, в котором проживает до трех тысяч тибетцев, и местная община по своей численности уступает только общине в Нью-Йорке. В этом сне лама видел священных тигров, которые бродили по всем комнатам дома Джалуэ Дорджи.

После вещего сна, лама перешел к ритуалу гадания, практикуемому в тибетском буддизме. Во время ритуала с использованием стрел, медитации и молитв, лама ждал знака от высших сил и получил его. Именно таким образом пришла весть, что Джалуэ Дорджи является воплощением выдающегося духовного лидера буддизма, но конкретное имя оставалось сокрытым. Это указание должно было прийти от самого Далай-ламы, и оно пришло в январе 2009 года, когда семья получила письмо от него. В этом письме Далай-лама официально признал Джалуэ воплощением Такшем Нейден Дорджи и дал ему священное имя и титул: Тенжин Гуирме Тринлей Дорджи. С этого момента Джалуэ должен пройти в своей жизни через множество испытаний, чтобы подтвердить свой статус и духовный сан, которым наделил его Далай-лама.

И без того достаточно крупный для своего возраста, четырехлетний Джалуэ Дорджи выглядит еще больше, сидя на украшенном резьбой стуле-троне, облаченный в роскошные одеяния алого и желто-оранжевого цвета. «Они предназначены только для лам» - объясняет его отец Дордже Цегьял, который, скрестив ноги, сидит на полу, у ног собственного сына. В молитвенной комнате в доме своих родителей, четырехлетний Джалуэ Дорджи должен изучать древние священные буддистские писания, готовясь к своей будущей роли духовного лидера населения Тибета. Сейчас он лишь учится их читать, и только повзрослев, он полностью постигнет их великие смыслы. «Он очень быстро всему учится», - рассказывает отец мальчика Дордже Цегьял. Считается, что подобная одаренность также свойственна новым воплощениям духовных лидеров.

Отец Дордже совершает ему традиционную ритуальную стрижку. По уставу, длина волос буддистского монаха должна составлять не более двух дюймов (около 6 сантиметров). Впервые волосы мальчику, признанному воплощением ламы, стриг сам Далай-лама в Мэдисоне, штат Висконсин, во время посещения тибетской общины, проживающей на этой территории. Далай-лама сказал, что малыш Джалуэ должен продолжить свое образование в Соединенных Штатах и хорошо овладеть английским языком, а в возрасте десяти лет он покинет Америку и переедет в буддистский монастырь в Тибете. Духовный лидер Тибета лично преподнес мальчику священные реликвии.

Во время аудиенции у Далай-ламы, которая состоялась в университете Святого Томаса, Джалуэ Дорджи сидел в специальной секции, предназначенной только для лам и монахов, рядом с ламой Абонгом Ринпоче, что не мешало малышу корчить рожи и высовывать язык, дразня детей, находившихся в зале.