В Китае настоятелем буддийского монастыря стал убийца, который скрывался от полиции 16 лет

В Китае подозреваемый в тройном убийстве, скрывавшийся 16 лет от полиции, нашел убежище в буддийском монастыре и в конце концов стал его настоятелем, пишет сообщает Newsru.com со ссылкой на Channel NewsAsia.

Чжан Ливей был одним из четырех подозреваемых в убийстве трех человек, совершенном в ноябре 2000 года в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Пока полиция расследовала дело, он уехал почти за 2000 километров от родной провинции на юг в провинцию Аньхой, сменил имя (на Сан Хунтао) и устроился на работу в монастырь.

В 2001 году он работал помощником и торговал билетами в монастыре Байсуй на горе Цзюхуашань - одной из четырех священных гор у китайских буддистов. Там он прижился благодаря дружелюбию и покладистому характеру, но в 2002 году у него произошел конфликт с туристом, который отказался покупать билет.

После этого Хунтао переехал в провинцию Аньхой и поселился в монастыре Лонсин в округе Феньян, побрил голову и стал монахом, пользуясь тем, что в то время монастыри не утруждали себя проверками. Сначала он работал уборщиком, затем ему стали поручать более ответственную работу, на которой он показал талант управленца.

В 2007 году беглый преступник стал управляющим монастыря, тогда же вошел в местный политический конгресс - орган окружного правительства. В 2008 году он получил официальную регистрацию на имя Сан Хунтао в городе Фуян (в провинции Аньхой) и стал заместителем председателя местной ассоциации буддистов.

В 2014 году монахи избрали его настоятелем по рекомендации предшественника. К этому времени злоумышленник уже считался уважаемым монахом. В марте 2016 года он был избран председателем Ассоциации буддистов округа Феньян. Принимая активное участие в публичной жизни, Чжан минимизировал свои контакты с внешним миром и путешествовал, пользуясь личными автомобилями.

Его разоблачили, когда он подал заявление на получение загранпаспорта и сдал отпечатки пальцев. 10 августа обнаружилось, что они соответствуют отпечаткам разыскиваемого преступника, и уже 12 августа Чжан Ливей был задержан полицией. После ареста он признался в преступлении и назвал свое настоящее имя.

Монахи высоко оценили его усилия по улучшению условий их жизни и ремонту здания. Монастырь в последние годы, пока им руководил Чжан, пожертвовал около миллиона юаней (150 000 долларов) на благотворительность и содержал двух сирот, учащихся в сельской школе. Однако, как заявила одна из монахинь из женского монастыря неподалеку от Лонсина, "Будда учил нас каяться. Он должен был вернуться, если он искренне раскаялся в том, что совершил".

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