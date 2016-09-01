ИГИЛ объявила Папу Римского своим главным врагом

Боевики террористической группировки «Исламское государство» назвали Папу Римского Франциска «неверным» и заявили, что он является их врагом номер один. Об этом сообщается в журнале экстремистов Dabiq. Содержание статьи приводит в среду, 31 августа, Lenta. ru со ссылкой на Daily Express.

«Мы ненавидим тебя, потому что ты не веришь в Аллаха (в арабском языке нет разницы между словами Бог и Аллах — прим. «Ленты.ру»). Мы ненавидим тебя за то, что твое светское и либеральное общество позволяет то, что запрещает Аллах», — печатает журнал обращение радикальных исламистов к Франциску.

Как отмечает британское издание, ранее ИГ опубликовало видео, на котором рассказывало о конкретных планах по нападению на Ватикан и убийству Папы Римского. Когда в сети появился этот ролик, газета не уточняет.

Официальный представитель Ватикана отметил, что понтифик не боится угроз со стороны экстремистов.

«Исламское государство» — террористическая организация, захватившая в 2014 году часть территорий Сирии и Ирака и провозгласившая там халифат.