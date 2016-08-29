Президент подписал указ праздновать 500 лет Реформации: что и зачем отмечает Украина

Президент Петр Порошенко 26 августа подписал Указ №357/2016 "О праздновании в Украине 500-летия Реформации". В разъяснении Администрации Президента говорится, что указ появился по инициативе Всеукраинского совета церквей, он должен продемонстрировать позицию власти по поддержке протестантских религиозных организаций.

При этом остается малопонятным, почему в светской стране власть должна поддерживать какие-либо религиозные организации.

И не стоит забывать, что Реформация нанесла сильнейший удар по католической церкви, отколола от нее значительную часть верующих. И хотя сейчас католики и протестанты довольно спокойно относятся друг у другу, Ватикан наверняка был бы рад, если бы о давних событиях ему меньше напоминали. К тому же православная церковь, сторонники которой преобладают в Украине, за свою историю изменилась очень мало, любые попытки реформ пресекались и пресекаются там жестко и быстро. Поэтому и православными напоминание о Реформации вряд ли будет воспринято положительно. Но событие это не только оказало сильнейшее влияние на страны Западной и Центральной Европы, его отголоски разнеслись по всему миру. И светская значимость Реформации ничуть не меньше, чем религиозная. Именно поэтому отметить ее 500-летие в Украине важно.

Начало

Началом Реформации принято считать конкретное событие – Мартин Лютер, доктор богословия Виттенбергского университета (Саксония,Германия) 31 октября 1517 г. прибил к дверям церкви свою рукопись – "95 тезисов", в которой выступал против злоупотреблений католической церкви. Сам это перформанс, скорее всего, просто легенда, но и Лютер, и "95 тезисов" – реальность.

Идеи Лютера не появились на пустом месте – основные из них были высказаны сотней лет ранее разными мыслителями. К числу наиболее известных из них можно отнести Джона Виклифа, профессора Оксфордского университета, и Яна Гуса, пастора и ректора Пражского университета.

Главными предпосылками Реформации можно считать:

начало формирования нового социального класса – буржуазии. Ей была нужна своя идеология, которой в то время могла быть только религия. Буржуазия не собиралась отказываться от христианства, но новая религия должна была отличаться от католицизма простотой и дешевизной;

изменение интеллектуальной среды в Европе в ходе эпохи Возрождения и под действием идей гуманизма, люди с пробужденным рассудком становились критически настроенными к религиозной жизни, а интерес таких людей к древним рукописям обнаружил несоответствие первохристианства и современной им церкви.

К причинам Реформации относят внутреннее разложение основ средневековой жизни: католицизма и феодализма. Усиливалась враждебная папству государственная власть. Сами же папы и их подчиненные зачастую вели жизнь, далекую от христианского идеала. Епископы часто были богатыми землевладельцами, почти не занимавшимися жизнью своих епархий. Высшие церковные должности нередко продавались. При этом низшее духовенство жило бедно.

Повод же для Реформации появился в 1515 г. – папа Лев X решил ускорить постройку собора святого Петра в Риме. Для этого нужно было много денег. Для их сбора в германских государствах была выдана монополия одному банкирскому дому, который поставил дело на широкую ногу. Кроме продажи индульгенций для живых, начали продавать грамоты для спасения душ умерших, что вызвало бурный протест многих богословов. Когда руководитель программы индульгенций приехал в Виттенберг, то Мартин Лютер, якобы, и прибил к дверям местной церкви свои "95 тезисов". Их начали читать и обсуждать по во всей Германии.

Развитие

Это брожение не осталось без внимания Рима и папа издал буллу, в которой осуждались взгляды Лютера. 10 декабря 1520 года при огромном скоплении народа Лютер сжег документ Рима, и тут уже пришлось вмешаться светской власти. Император Священной Римской империи Карл V вызвал Лютера на "ковер" с целью убедить его отказаться от своих взглядов. Но Лютер, стоя перед императором, окруженным светскими и духовными правителями Германии, произнес свои знаменитые слова: "На том стою. Не могу

Лютер был поставлен вне закона на территории Священной Римской империи. Но его укрыл Фридрих Мудрый, курфюрст Саксонии. Его люди похитили Лютера и спрятали так, что даже курфюрст не знал, где он укрывается.

Лютер был сторонником идеи "духовного мятежа" (мирного пути Реформации). Но сначала в Виттенберге развернулось бюргерское движение, участники которого требовали немедленных радикальных преобразований, дело доходило до погромов храмов. К бюргерам начал присоединяться простой народ. Вскоре произошло выступление и части рыцарства. И хотя это выступление было быстро подавлено, стало понятным, что мирной Реформация уже не будет.

После смерти Лютера не удалось сохранить единство лютеран. Их богословы почти на 30 лет оказались вовлеченными в ожесточенные теологические споры, доходило даже до казней несогласных. Поэтому в дело вмешались правители немецких земель, которые понимали, что распри лютеран ослабляют немецкие земли перед лицом внешних угроз. Они заставили богословов сесть за стол переговоров, в результате в 1580 г. появился документ, который получил название Формулы Согласия.

Но дробились не только лютеране. Поскольку протестантизм призывал построению веры на основе учения Библии, а каждый мог читать ее по своему, то одно за другим появлялись новые течения. Некоторые из них были весьма воинственными и жестокими.

Так в 1533 г. власть в немецком Мюнстере была захвачена анабаптистами, в городе была установлена теократическая диктатура, а предводитель захватчиков объявлен царем. Имущество горожан было обобществлено, но фактическим его хозяином стал царь. Было объявлено многоженство, и царь завел себе 18 жен. Положение жителей города стало настолько плохим, что они посчитали за благо вернуть власть прежнему сюзерену – католическому архиепископу, войска которого легко захватили город уже в 1535 г. В результате и по сей день Мюнстер представляет собой один из оплотов католицизма в Германии.

Оставшиеся же анабаптистские общины подверглись жестоким преследованиям как со стороны католических, так и протестантских властей. Большая их часть была разгромлена, а оставшиеся немногочисленные последователи рассеялись по Европе и частично эмигрировали со временем в Америку и Россию. Непрямыми наследниками анабаптистов являются широко сейчас известные баптисты.

Реформация проходила по разному в европейских странах. Например, в швейцарской Женеве Жан Кальвин начал вводить новое учение с суровой строгостью. В результате в 1538 г. местные власти изгнали его из города, но через три года он вернулся. С 1541 по 1564 г. Кальвин был фактическим диктатором в Женеве. Его религиозное государство отличалось крайней нетерпимостью к инакомыслящим.

Но кальвинизм не ограничился пределами Женевского кантона. Он быстро распространился во Франции и Нидерландах, где принял форму иконоборчества. Кальвинисты нападали на монастыри и храмы, уничтожая статуи, иконы и алтари.

Волнения, связанные с Реформацией, в конечном итоге вылились в религиозно-политической борьбу, известную сейчас как Тридцатилетняя война, окончившуюся Вестфальским миром в 1648 г. Узаконенная этим соглашением религиозная реформа была уже во многом далека от первоначальных идей. Не все протестанты согласились с этим, поэтому продолжили появляться новые протестантские направления.

Но все-таки концом Реформации историки считают подписание Вестфальского мира, т. к. с тех пор религиозный фактор перестал играть столь значимую роль в европейской политике.

Последствия

Итоги реформационного движения невозможно охарактеризовать однозначно.

Реформация разрушила религиозное единство Западной и Центральной Европы, создала несколько новых влиятельных церквей и изменила политический и социальный строй затронутых ею стран.

Национальные церкви способствовали росту национального сознания. Необходимость изучения Библии приводила к росту как числа учебных заведений. Для некоторых языков специально была разработана письменность, чтобы иметь возможность издавать на них Библию.

Конфискация церковных имуществ обычно завершалась их расхищением светскими аристократами, которые закабаляли крестьянство сильнее прежнего. Духовная нетерпимость протестантских теоретиков часто превосходила подобные настроения у католиков.

В странах, где победила Реформация, церковь оказалась в большей зависимости от государства, она пользовалась меньшей властью, что облегчало развитие науки и светской культуры.

Борьба реформаторов с католическим культом привела к гибели большого количества произведений религиозного искусства, монастырских библиотек.

Борьба с Реформацией запустила внутри католической церкви процессы, которые можно назвать внутренней реформацией; католицизм существенно обновился во многих элементах.

Реформация придала божественную санкцию нормам буржуазной практики и морали. Ошибочно считать, что протестантизм привел к появлению капитализма – тот зародился задолго до Реформации. Но этика протестантов способствовала развитию буржуазных отношений. Все направления протестантизма придерживаются учения о предопределении: человеку еще до рождения уготовлена его судьба, которая не зависит ни от молитв, ни от деятельности, человек лишен возможности изменить ее своим поведением. Но он своими жизненными результатами может доказать себе и другим, что предназначен промыслом божьим для хорошей участи. Например, если человек сумел разбогатеть при жизни, то его дальше ждет хорошая участь. Поэтому протестантизм стал популярным в среде наиболее предприимчивой части буржуазии той эпохи. В целом же учение о предопределении оправдывало неравенство и классовое деление общества. Как результат – протестантские государства опережали в экономическом развитии католические и православные.

Современный протестантизм

В настоящее время в мире насчитывается до 800 млн последователей протестантизма – это второе по количеству верующих христиан (меньше, чем католиков, но больше, чем православных). При этом в 92 странах протестантизм является крупнейшим направлением христианства, в 49 странах протестанты составляют большинство населения.

Современный протестантизм представляет собой совокупность примерно 2 тыс. самостоятельных, практически не связанных друг с другом церквей, сект и деноминаций. Уже с самого начала своего возникновения он не представлял собой единой организации, его деление продолжается до настоящего времени. Первоначальными формами протестантизма были лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, анабаптизм, меннонитство, англиканство. В дальнейшем появились евангельские христиане, баптисты, адвентисты, методисты, квакеры, пятидесятники, Армия спасения и др. Как правило, они отличаются от "старого" протестантизма свободной проповедью и активной миссионерской деятельностью.

В Украине наиболее влиятельными протестантскими церквями являются "Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов" (по оценкам – около 130 тыс. верующих), "Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской пятидесятников" (110 тыс.) и "Украинская унионная конференция церкви адвентистов седьмого дня".

Валерий Моисеев, "Сегодня".