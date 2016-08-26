В Киеве с 26 по 27 августа пройдет ІІ международный миссионерский форум баптистов (укр.)

У Києві з 26 по 27 серпня в Міжнародному центрі культури та мистецтв відбуватиметься християнський захід міжнародного рівня – ІІ Місіонерський форум. Метою форуму є благовістя та залучення місіонерського служіння серед церков євангельських християн-баптистів, повідомляє "Релігія в Україні".

Основними завданнями форуму організатори вказують:

Широко представити сучасне місіонерство в Україні та за її межами.

Заохотити християн до благовістя, показуючи можливості та потреби на місіонерських полях.

Спорядити служителів церкви ефективними інструментами для благовістя і місії.

У заході візьмуть участь близько 2000 делегатів із різних куточків світу. Серед яких відомі місіонери, керівники національних союзів, євангелісти, зокрема Пол Мсіза, президент Всесвітнього баптистського альянсу, Ентоні Пек, генеральний секретар Європейської баптистської федерації, Андрій Чумакін, голова Північно-Західного об’єднання ЄХБ США та інші.



