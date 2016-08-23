Дворец Потала в Тибете: все о зимней резиденции Далай-ламы

Самый высокий в мире древний дворец, на месте которого, по преданию, медитировал царь Тибета Сонгцен Гампо. До середины XX века в нем располагалась резиденция Далай-лам. Здесь же находятся мемориальные ступы буддийских лидеров, одна из которых изготовлена из чистого золота и достигает в высоту 15 метров. Знаковое место для буддийской религии: дворец Потала в Тибете.

Место, где жил бог

Дворец Потала назван в честь легендарной горы на юге Индии. Считается, что на ней обитает бодхисаттва Авалокитешва. Именно его и представляет на земле далай-лама. Первое здание на месте дворца Потала появилось в VII веке. По преданию, тибетский царь Согнцен Гампо принес буддизм Тибету. Легенды считают его воплощением Авалокитешва – поговаривали даже, что у него было две головы, одна из которых принадлежала бодхисаттве. Он любил предаваться медитациям на холме в современном округе Лхаса. Решив увековечить любимое место, а заодно и перенести столицу, он построил дворец. После обручения со второй женой Вэнь-чен, которая привезла в Тибет знаменитую статую Будды Гаутамы (сейчас находится в монастыре Джокханг в Лхасе), он решил расширить свою резиденцию. Огромный замок из 999 комнат, окруженный стенами и башнями – так выглядел дворец при царе. Но спустя сотню лет дворец частично сгорел из-за молнии, попавшей в него, а позже, к концу существования Туфаньского царства, и вовсе был разрушен во время междоусобиц. Сохранилась лишь пещера, в которой медитировал Согнцен Гампо, и зал Пабалакан.

Вторая жизнь дворца

Вторую жизнь в том виде, в котором мы его сегодня знаем, дворец обрел в середине XVII века. Он расположен на высоте 3767 метров над уровнем моря. Далай-лама V приказал восстановить разрушенный дворец. Спустя 3 года был построен Белый дворец. О строительстве Потала бытует интересная легенда. Далай-лама V избрал Белый дворец своей резиденцией и прожил там вплоть до реинкарнации. Но власти боялись, что народ взбунтуется и откажется достраивать дворец, если узнает, что Далай-лама в нем больше не живет. Так что реинкарнацию Далай-ламы V скрывали около десятка лет.

Дворец изнутри

В Белом дворце находятся несколько павильонов. В Большом восточном павильоне происходили важные политические события, например, церемонии интронизации Далай-лам. В центре зала расположен трон Далай-ламы, а стены украшены всевозможными фресками. Два солнечных павильона располагаются прямо над Большим восточным. Построены они были намного позже, в начале XX века. Здесь Далай-лама проводил время за чтением священных текстов и решал вопросы управления. В павильоне можно посмотреть золотую статую Будды, фигуру Авалокитешва из яшмы, священные свитки и чайный прибор из золота.

Дорого-богато

В 1690 Дисы Санцзе Джамцо приказал начать работу над Красным дворцом и несколькими мемориальными ступами. Ступами в буддийской архитектуре называют полусферические постройки, которые раньше выполняли роль памятников на могилах правителей. При кремации в ступы помещались останки и пепел. Над строительством Красного дворца работали больше семи тысяч человек, среди которых были мастера из Непала. Стройку закончили через 3 года, здание освятили, а перед фасадом дворца Потала установили памятный столб.

В Красном дворце в основном читали молитвы во имя Будды. В павильонах расположены мемориальные ступы Далай-лам, одни из главных святынь дворца. Самые богатые из них – ступы Далай-ламы V и XIII. Пышность убранства зависела от вклада, который Далай-лама внес в развитие Тибета. Например, ступа Далай-ламы V занимает целый этаж: а по высоте и вовсе сравнится с пятиэтажным домом. Ступа 15 метров в высоту сделана из чистого золота. Ступа Далай-ламы XIII немного ниже – 14 метров, украшена фресками, повествующими о его жизни.

Место, источающее рай

Самый вместительный зал Красного дворца – Западный большой, площадью около 700 квадратных метров. Здесь Далай-лама V устраивал приемы и приносил жертвы. В нем находятся золотые парчовые полотна, которые в конце XVII века подарил китайский император. Над троном Далай-ламы висит транспарант с надписью: «Место, источающее рай». Его подарил лично император Цяньлун. В одном из залов дворца расположена статуя Авалокитешвары. Ее изготовили из чистого серебра по приказу Далай-ламы XIII. Павильоны со ступами других Далай-лам не столь роскошны, но кровли их покрыты позолотой.

Дворец Потала использовался в качестве зимней резиденции Далай-лам, лето они проводили во дворце Норбулинка. В 1950 Китай вторгся в Тибет, и ситуация в стране накалилась. В 1959 Далай-лама XIV был вынужден покинуть Тибет. Поселился он в Индии, где получил политическое убежище. В тех пор дворец Потала утратил свое политическое значение, но остался важным буддийским религиозным центром. В 1994 его внесли в список Всемирного наследия Юнеско.

Радио "Эхо Москвы"