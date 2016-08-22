Жертвы наводнения в Бангладеш получили помощь адвентистов

Адвентистское агентство развития и помощи ADRA, как сообщает CNLNews, оказало экстренную помощь 9 000 семей в Бангладеш во время наводнений из-за муссонных дождей, которые унесли жизни, по крайней мере, 14 человек, и от которых пострадали почти 2 миллиона жителей.

Бедствие затронуло приблизительно 1,9 миллиона человек в 19 районах Бангладеш и приблизительно 7 400 человек обратились в 69 лагерей помощи, заявил Международный Красный Крест на этой неделе.

Более 15 тыс. домов были унесены наводнением, худшим, по крайней мере, за последнее десятилетие в стране, сообщили местные СМИ.

«Источники средств существования были смыты наводнением, и у пострадавших людей нет денег, чтобы удовлетворить свои насущные нужды», — сказано в заявлении бангладешского офиса ADRA на странице Facebook.

Агентство ADRA сконцентрировало основные усилия по оказанию помощи на юге Бангладеш. Китайский офис ADRA предоставил средства от гонконгского правительства для приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, в то время как сотрудники ADRA и волонтеры работали с местными органами власти и другими неправительственными организациями, чтобы определить нуждающихся.

В течение трех дней ADRA распределило запасы среди 9 тыс. семей в Читтагонге, Патуакхали и Баргуна на юге Бангладеш.

«Сотрудники ADRA Бангладеш отбирали нуждающихся независимо от их расы, религии, этнического происхождения, вероисповедания или политической принадлежности», — сказано в заявлении.

Каждая семья получила шесть пакетов моющего средства для стирки одежды, четыре куска банного мыла, тюбик зубной пасты, полотенца, 90 таблеток для очистки воды, 20-литровое ведро, расческу, 10 пакетов шампуня, большой рулон бинта, 10-литровый контейнер с водой, 15 килограммов риса, 4 килограмма чечевицы, 2 литра масла и 1 килограмм соли.