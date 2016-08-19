Синод методистской и вальденсианских церквей состоится в Италии

С 21 по 26 августа в итальянском городе Торре Пелличе в провинции Турина пройдет Синод методистской и вальденсианских церквей. В ходе встречи участники обсудят темы миграции, 500-летия Реформации и экуменизма, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Во встрече примут участие 180 пастырей и прихожан, представители разных стран и церквей, в том числе и Католической: президент Епископской комиссии по экуменизму и диалогу монс. Амброджо Спреафико и о. Кристиано Беттега, директор Национального бюро по экуменизму и межрелигиозному диалогу.

«Синод станет поводом для подведения итогов диалога с Католической Церковью, принимая во внимание тот факт, что 5 марта официальная делегация методистской и вальденсианских Церквей была принята на аудиенции у Папы Франциска в Ватикане», - отмечается в официальном сообщении.

Особое внимание Синода будет посвящено пилотному проекту «гуманитарных коридоров», авторами которого выступили вальденсы, евангелики и католическая Община Святого Эгидия: благодаря совместной инициативе почти 300 сирийских беженцев смогли прибыть в Италию. 22 августа участники Синода обговорят возможность применения этой «доброй практики» в других странах Шенгенской зоны.