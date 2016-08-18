Протестантские благотворительные фонды подозревают в уклонении от налогов

Директор «Единой службы правовой помощи «3222» Денис Осмоловский рассказал о несовершенстве законодательства в сфере гуманитарной помощи и его исполнения - это приводит к тому, что при любой власти появляются люди, которые считают, что могут взять эту сферу под свой контроль и управлять ею в ручном режиме, сообщает «Религия в Украине».

Просмотрев Единый реестр судебных решений (ЕРСР), Денис Осмоловский обнаружил, например, такой факт: «СУ ГУНП в Волынской области осуществляется досудебное расследование уголовного производства №12016030000000105 от 22.06.2016 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, по факту присвоения имущества благотворительными организациями.

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Духовного управления христианских церквей «Царство Божье в Украине», Волынского областного фонда «Милосердие», «Независимой церкви Христовой», Волынского областного БФ «Плечо», «Братства при соборе церквей христиан веры Евангельской «Открытая библия» и Волынского областного БФ «Ханун» в течение 2015-2016 гг., с целью уклонения от налоговых и иных таможенных платежей ввозят на территорию Украины гуманитарную помощь, в частности одежду от разных трендовых марок, которую в дальнейшем присваивают и реализуют субъектам хозяйствования».

Общественные активисты предложили: разработать форму отчетности и порядок ее составления; создать рабочую группу для обсуждения формы, создание программного обеспечения для предоставления отчетности в электронном виде; провести переговоры с разработчиками ПО для налоговой. Однако отклика у членов рабочей группы при Минсоцполитики это не нашло.

По результатам мониторинга, проведенного представителями общественного совета при Минсоцполитики и с целью обратить внимание на злоупотребления и в дальнейшем их устранить, общественные активисты составили коллективное обращение к вице-премьер-министру П. Розенко.