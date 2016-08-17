Президент Евангельской Ассоциации поздравил спортсменку-христианку

Известный евангелист Франклин Грэм поздравил и похвалил американскую пловчиху и христианку Майю ДиРадо с завоеванием золотой медали в 200-метровом плавании на спине. Он сказал, что она “намного больше победила в своем отношении к победе, чем в плавании”, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

“Отношение этой девушки к победе намного важнее, чем сама ее победа. Она недавно сказала журналистам: “Не думаю, что Богу есть большое дело до моего плавания. Медаль в общую копилку американской команды не является моей главной целью. Уверена, что Бога больше заботит моя душа и то, насколько я несу в этот мир Его любовь и милость””, – написал Грэм на своей Фейсбук-страничке.

“Меня воспитывали глубоко верующие родители – Мэрит и Рубен, – рассказывала ДиРадо. – Я с детства посещала церковь, но в подростковом возрасте у меня возникли сомнения насчет моих христианских убеждений. И родители помогли мне пройти через это. Благодаря некоторым исследованиям, чтению многих книг и беседам с духовными наставниками, я пришла к личному познанию Христа, к следованию за Ним – это уже была моя личная, осознанная вера”.

В американской команде есть немало других, для кого Бог важнее спорта. “The Christian Post” насчитал 10 таких олимпийских спортсменов. Это Дэвид Будайя (прыгун в воду), легкоатлетка Симона Байлз, бегунья Эллисон Феликс, баскетболист Кевин Дюрант, гольфист Бубба Уотсон, футболистка Тобин Хит, пловец Майкл Фелпс, гимнастка Габриэль Дуглас, легкоатлет Трэйвон Бромелл и пловчиха Мисси Франклин.