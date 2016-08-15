Иностранные пасторы ознакомились с условиями духовно-просветительской работы среди осужденных

Недавно Сокирянскую исправительную колонию отдела Государственной пенитенциарной службы Украины в Черновицкой области № 67 для проведения мероприятий духовно-просветительского характера в очередной раз посетили представители Объединения Церквей Евангельских Христиан Баптистов, которые являются гражданами США, проповедники Джерри Текстон и Рэймонд Кросс.

Мероприятия духовно-просветительского характера с осужденными учреждения проводились в молитвенном доме, передает Черновицкая газета "ЧАС".

Во время пребывания в учреждении иностранцы ознакомились с условиями духовно-просветительской работы среди осужденных.

Всего в данных мероприятиях приняли участие около 50 осужденных и исключительно на добровольной основе.