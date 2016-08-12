Концерт американской рок-группы в Виннице закончился скандалом

Выступление группы Kutless из США в Виннице в рамках широко разрекламированного турне по Украине привело к скандальной ситуации. Как оказалось, организаторы мероприятия изначально умолчали о том, что рок-песни будут чередоваться с проповедями различных миссионеров, сообщает Реал.

«В Минкульт поступило письмо от Украинской Миссионерской церкви (УМЦ) о благотворительных концертах американской группы Kutless. В Виннице за разрешением на проведение мероприятия и за содействием его организации обратилась ОО «Полум’я надії». Формальных поводов отказать им у нас нет. Тем более что общественники уверяли, что речь идет исключительно о концерте на площади, который будет вести «Мисс Украина-2007». Примерно через два часа после начала – около 20.00 – на сцене появился первый проповедник, затем «подключились» и другие. Я приехал для беседы с организаторами», - пояснил Игорь Салецкий, начальник департамента по делам религий и национальностей Винницкой ОГА.

Как оказалось, миссионеры, воспользовавшись «пробелами» отечественного законодательства, банально провели Министерство культуры и прочие госструктуры. Судя по всему, подобным образом, они «совмещали» рок-музыку с проповеднической деятельностью и в других городах, начиная от Киева. В ходе диалога выяснилось, что организаторы всеукраинского тура не поясняли своим винницким представителям детали «концертной программы». Так и получилось, что анонсировался концерт, зрителей охраняла полиция, рядом дежурили спасатели, а миссионеры проповедовали.

По словам И. Салецкого, киевские организаторы уверяли, что в других городах «концерты проходили гладко» и местные власти «закрывали глаза» на проповеди.

«Механизм влияния на различные религиозные организации существует, но он в Украине задействовался лишь однажды, когда по решению суда запретили «Белое братство». Что еще мы можем? Ходатайствовать перед Госмиграционной службой о сокращении срока пребывания иностранных миссионеров в Украине вплоть до полного запрета на въезд. Иногда этот рычаг оказывается действенным. Впрочем, как и антиреклама. Как правило, церкви харизматического толка стараются избегать конфликтов с властью. Это негативно сказывается на количестве прихожан. Многие после этого переходят от одной такой церкви в другую», - поясняет Игорь Салецкий.

Поскольку организаторы тура вместе с музыкантами уехали, и видимо, на следующих концертах не станут менять программу, то «скандал» подобный винницкому может повториться и в других городах.