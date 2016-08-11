Вестминстерский собор в ноябре будет светиться красным в честь христиан Ближнего Востока

Акция в знак солидарности с преследуемыми христианами Ближнего Востока пройдет в ноябре в центре Лондона. Вестминстерский собор и Вестминстерское аббатство подсветят красным цветом,- сообщает Христианский портал КИРИОС со ссылкой на СКГ.

«Если каждый приход в стране сделает то же самое, это позволит, наконец, раскрыть глаза нашим политикам на масштаб страданий», - говорится в заявлении члена Палаты лордов Элтона Ливерпуля.

Он привел в пример случай в сирийском Алеппо, где боевики заставляли пастора отречься от веры. Они на глазах клирика пытали его 12-летнего сына, отрезали ему пальцы на руке, но оба остались верны Христу и были казнены.

Лорд раскритиковал правительство Великобритании за то, что он «до сих пор отказывается признать, что происходит геноцид христиан».