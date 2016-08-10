В Карпатах буддийский монах из Донбасса возведет храм

В Карпатах монах из Донецка возводит буддийский храм. Он будет расположен неподалеку Кривопольского перевала между Верховиной и Ворохтой, и будет называться Место Пути. Об этом Mukachevo.net информирует путешественник и философ Евгений Ихельсон.

«Строительство ведется под руководством буддийского монаха Сергея Филоненко, который раньше жил в Донецке, и, скорее всего, будет закончено до конца года. Место для строительства выбрал учитель ордена Ниппондзан Мьеходзи в Украине Дзюнсей Терасава», – рассказал Евгений в своем Facebook, добавив несколько собственных фотографий процесса строительства.