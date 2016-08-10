В Карпатах буддийский монах из Донбасса возведет храм
14:17, 10 августа 2016Другие религии
1881
Строительство ведется под руководством буддийского монаха Сергея Филоненко, который раньше жил в Донецке. Фото: Евгений Ихельсон
В Карпатах монах из Донецка возводит буддийский храм. Он будет расположен неподалеку Кривопольского перевала между Верховиной и Ворохтой, и будет называться Место Пути. Об этом Mukachevo.net информирует путешественник и философ Евгений Ихельсон.
Место для строительства выбрал учитель ордена Ниппондзан Мьеходзи в Украине. Фото: Евгений Ихельсон
«Строительство ведется под руководством буддийского монаха Сергея Филоненко, который раньше жил в Донецке, и, скорее всего, будет закончено до конца года. Место для строительства выбрал учитель ордена Ниппондзан Мьеходзи в Украине Дзюнсей Терасава», – рассказал Евгений в своем Facebook, добавив несколько собственных фотографий процесса строительства.
Храм будет расположен неподалеку от Кривопольского перевала и будет называться Место Пути. Фото: Евгений Іхельсон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter