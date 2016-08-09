Шведская протестантская церковь предложила закидать территорию "Исламского государства" Библиями

Шведская протестантская религиозная община "Слово жизни" заявила о своих намерениях использовать беспилотные самолеты, чтобы закидать тысячами небольших электронных Библий территории, подконтрольные группировке "Исламское государство", сообщает The Local.

"Библии размером с коробку из-под таблеток и имеют дисплей. Им не требуется электричество, они работают сами по себе", — приводит издание слова директора миссии Кристиана Акерхайма.

Согласно информации сайта "Слово жизни", организация запланировала свою акцию не как провокацию, а как попытку "передать надежду и любовь христианского Евангелия лишенному прав населению, проживающему на закрытых территориях".

К осуществлению своей операции шведская церковь собирается приступить в ближайшие недели.

РИА Новости