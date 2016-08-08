Самая северная в мире "Ступа просвещения" принесет мир и покой всем, кто с ней встретится

Буддийскую "Ступу просвещения", которая является самой северной в мире, освятили в городе Апатиты Мурманской области, сообщает РИА Новости со ссылкой местный телеканал ТВ-21.

Ступа является традиционным архитектурным сооружением в буддизме. Она заполняется буддийскими реликвиями. Ступы могут возводиться в честь какого-либо события.

"Ступа, в силу своих качеств, несет благо всем, вне зависимости от того, являемся ли мы буддистами или не являемся. То место, та страна, где она находится, охвачена благодатью всех будд. Ступа обладает свойством нести мир и покой, избавить от конфликтов, даровать спокойствие всем существам с ней встречающимся, вне зависимости от того, во что они верит", — цитирует канал ламу Тангранга Ринпоче, который освятил сооружение.

Ступа находится на въезде в город. Ее построили два брата, живущие в Апатитах. Строительство началось в 2014 году.