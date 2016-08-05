Китайский суд лишил свободы протестантского правозащитника

15:28, 05 августа 2016
Другие религии
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Правозащитник ГоуХонгоу. Фото: china.org

Христианского протестантского правозащитника Гоу Хонгоу китайский суд приговорил к трем годам лишения свободы «за попытку свержения государственной власти», за его правозащитную деятельность в пользу христиан, сообщает «Католический обозреватель».

Прокурор заявил, что желание осуществлять ненасильственное сопротивление, добиваться социальных и демократических преобразований в Китае, влечет за собой свержение коммунистического режима, а тем самым и государственной власти в Китае.

Перед этим китайские суды осудили еще 15 человек, которые правовыми методами отстаивать права китайских христиан.

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