Китайский суд лишил свободы протестантского правозащитника

Христианского протестантского правозащитника Гоу Хонгоу китайский суд приговорил к трем годам лишения свободы «за попытку свержения государственной власти», за его правозащитную деятельность в пользу христиан, сообщает «Католический обозреватель».

Прокурор заявил, что желание осуществлять ненасильственное сопротивление, добиваться социальных и демократических преобразований в Китае, влечет за собой свержение коммунистического режима, а тем самым и государственной власти в Китае.

Перед этим китайские суды осудили еще 15 человек, которые правовыми методами отстаивать права китайских христиан.