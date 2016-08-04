На евангелизации в Венесуэле накормили 100 000 голодных

В Венесуэле во время евагелизации церковь бесплатно раздала 100 000 тарелок супа и провела медосмотр всех желающих, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Движение "Евангелие изменяет" (El Evangelio Cambia) провело 30 июля евангелизацию в Петаре, одном из бедных пригородов Каракаса, столицы Венесуэлы.

Пастор церкви "Маранафа", директор движения "Евангелие изменяет" Хавьер Бертучи в это день призвал тысячи семей довериться Богу. В своем "послании надежды" он заявил, что Венесуэла пройдет через все трудные обстоятельства и народ увидит вмешательство Божье.

"Венесуэльский народ сильно вырастет в своей вере в Иисуса. Мы пришли, чтобы показать вам, что Бог недалеко и внимательно относится к нуждам всех. Мы демонстрируем Латинской Америке, что мы – храбрый народ и что в моменты кризиса мы едины друг с другом", - подчеркнул пастор Хавьер Бертучи.

В этот день церковь организовала бесплатную медицинскую помощь врачей общей практики и стоматологов. Юристы-волонтеры давали свои консультации собравшимся. Нуждающиеся могли подстричься. Женщинам делали макияж, маникюр, педикюр, о чем многие уже просто забыли в разгар серьезного экономического кризиса, который сейчас переживает Венесуэла. Команды волонтеров развлекали детей и взрослых различными представлениями, конкурсами. И здесь же на улице был приготовлен суп, который верующие раздали всем собравшимся. 100 кастрюль объемом по 120 и 140 литров.

Организаторы евангелизации отметили, что их задачей было на деле показать людям любовь Божью, которая посреди кризиса даст им веру и надежду на будущее.