В Индонезии проходит конференция молодых евангелистов

В Джакарте, столице Индонезии, с 3 по 10 августа, проходит Встреча Молодых Лидеров Лозаннского Движения по Всемирной Евангелизации, сообщает портал «Мир вам!».

На конференцию собрались евангельские служители именно молодого поколения. «Происходящее один раз в поколение, это третье собрание, которое собрало Лозаннское движение. Предыдущие встречи, которые прошли в Сингапуре (1987 г.) и в Малайзии (2006 г.), собрали и соединили начинающих евангельских лидеров для глобальной миссии», — отмечают организаторы конференции и подчеркивают, что эти встречи положили начало дружеских и партнерских отношений в служении длиною в жизнь.

На конференцию зарегистрировалось около 1 000 человек из 160 стран, тема конференции — «Единые в Великой Истории».

Инициатором создания Лозаннского движения стал всемирно известный евангелист Билли Грэм, который захотел «объединить евангельских верующих для всемирной евангелизации». Свое название движение получило в результате подписания в 1974 году на конгрессе в Лозанне соглашения, в котором изложены основные теологические особенности движения.