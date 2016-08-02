В Монголии проходит конференция буддисток
18:06, 02 августа 2016Другие религии
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Главный буддийский храм в Улан-Баторе. Фото: openarium.ru
III Международная Конференция буддийских женщин под названием “Путь к просветлению” началась вчера, 1 августа, в монастыре Гандантэгчинлен в Улан-Баторе. Более 300 женщин из 15 стран мира принимают участие в этом мероприятии, которое продлится три дня, сообщает ARD.
Во время конференции обсудили доклады на тему истории буддизма в Монголии и роли монгольских женщин в монгольском буддизме, а также в семье, коллективе и общине.
К слову, Центр буддийских женщин Монголии “Ханд Нанжүд” впервые инициировал данную конференцию в 2014 году, а эта – уже третья по счету – стала международной.
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