В Монголии проходит конференция буддисток

III Международная Конференция буддийских женщин под названием “Путь к просветлению” началась вчера, 1 августа, в монастыре Гандантэгчинлен в Улан-Баторе. Более 300 женщин из 15 стран мира принимают участие в этом мероприятии, которое продлится три дня, сообщает ARD.

Во время конференции обсудили доклады на тему истории буддизма в Монголии и роли монгольских женщин в монгольском буддизме, а также в семье, коллективе и общине.

К слову, Центр буддийских женщин Монголии “Ханд Нанжүд” впервые инициировал данную конференцию в 2014 году, а эта – уже третья по счету – стала международной.