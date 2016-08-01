Главная святыня сикхов - Золотой храм (фото)

Здание построено в XVII веке посреди священного для сикхов озера Нектара Бессмертия, вода которого считается целительной.

Предполагается, что на облицовку куполов Золотого храма ушло около 100 кг золота.

Попасть на территорию можно по единственному мосту. В самом храме четыре входа — со всех сторон света — как символ того, что он открыт для каждого человека, независимо от его вероисповедания.

На берегу водоема есть общежитие и столовая — бесплатные для паломников любой расы и веры.

sundaynews.info