Дагестанский спортсмен, осквернивший статую Будды, приговорен к двум годам лишения свободы

Председатель правительства Дагестана, президент республиканской Федерации борьбы Абдусамад Гамидов считает, что приговор спортсмену, осквернившему статую Будды в Элисте, "заставит задуматься остальных". Об этом он сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС.

Дагестанский спортсмен Саид Османов, который в апреле текущего года осквернил статую Будды в столице Калмыкии, был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Городской суд Элисты признал его виновным по статьям 148 и 282 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Слава Аллаху, что это вот так обошлось. И этот приговор заставит задуматься всех остальных ребят. Спортсмен должен быть достойным примером для молодого поколения: сильным, воспитанным, дисциплинированным человеком. Нам всем надо понимать, что каждый сам отвечает за свои поступки и поведение", - сказал Гамидов.

Он отметил, что власти Дагестана не хотели, чтобы спортсмену "дали большой срок, учитывая, что парень совершил ошибку, возможно, не зная о священности Будды". "Но впредь остальным должно быть уроком, что в других городах, республиках и странах молодые люди, тем более спортсмены, должны себя вести достойно, относиться с уважением к другим религиям и народам, их культуре и традициям", - подчеркнул Гамидов.