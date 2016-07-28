Десятая палаточная конференция евангелистов состоялась в Днепре

На протяжении 6 дней в евангелизационной палатке проходили обучающие семинары для служителей Благовестия, тренинги по исцелению и освобождению, акции милосердия и служения исцеления, сообщает пресс-центр миссии «Новое поколение».

Во время конференции, каждое утро начиналось с молитвы, а каждый вечер на палатке все желающие могли принять участие в евангелизационных служениях чудес, сообщает НХМ.

Также была проделана евангелизационная работа с детьми, благотворительная программа, работа с бездомными, каждый день на палатке раздавали благотворительные обеды (около 200 порций в день) для малоимущих.

Более ста человек были обеспечены услугами парикмахеров и визажистов совершенно бесплатно. Этому поспособствовало одно из направлений миссии «Лаборатория красоты». Акция проходила в пятницу под девизом «Давать — лучше, чем брать».

«Многие люди пришли на акцию, зная о ней заранее, а многие были случайными прохожими. Из слов самих клиентов были сделаны выводы, что на сегодняшний день мало кто из людей верит в безвозмездные даяния и человеческую доброту. Проводя подобные мероприятия, мы возвращаем людям веру в добро и Божью заботу о каждом из нас, независимо от социального положения и достатка», – поделилась директор «Лаборатории красоты» Ирина Ванина.

В последний день прошел детский праздник и евангелизационное служение для детей, в результате около сотни детей получили мороженное, сладости, одежду и обувь.

Благодаря миссии «Новое поколение» и фонда «Открытое сердце» волонтеры-христиане за последние два дня конференции раздали 650 продуктовых наборов.

За все время всех служений, которые проходили на конференции около 650 человек приняли решение посвятить свои жизни Богу.

Международная палаточная конференция евангелистов – это ежегодное событие, которое ожидают евангелисты, чтобы посвятить время Господу, наполнится новыми впечатлениями и познакомится с новыми людьми.