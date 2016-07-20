Европейские язычники в Праге обсудили вопросы возрождения традиций европейских этносов

Чешская столица впервые принимала Европейский конгресс этнических религий, который ставит своей целью «укрепление традиций политеистических религий и пропаганду религиозной терпимости в Европе». 70 участников из нескольких европейских стран съехались в Прагу, чтобы принять участие в мероприятиях, организатором которых выступает чешское общество «Славянский круг». В пражском замке Вышеград прошла специальная церемония «возрождения древних традиций», сообщает Радио Прага.

На пресс-конференции, состоявшейся перед открытием конгресса, ученые Академии наук ЧР отметили рост интереса среди чешского населения к древним религиям кельтов, славян и германцев. При этом, считают эксперты, в Чехии эта тенденция имеет гораздо более скромные масштабы, чем в других европейских странах. Гораздо интенсивнее к славянским традициям обращаются жители стран Балтии, России, Украины, считают ученые.

В интервью агентству ČTK религиовед Иван Штампах отметил, что в целом религиозность чешского населения остается на очень низком уровне. «У нас в Чехии религиозность и все показатели, связанные с верованиями, имеют незначительный масштаб», – отмечает религиовед. По его мнению, это относится и к христианским церквям.

«Люди ищут им альтернативу. Возврат к религиям предков, славян и других европейских этносов, – не что иное, как попытка найти эту альтернативу», – считает ученый. Однако Чехия, по его словам, остается «скептической страной», и эта тенденция тоже не приобрела значительных масштабов.

Иван Штампах напомнил, что, согласно последней переписи населения, язычниками себя назвали только 863 человека. Однако, по наблюдениям специалистов, интерес к дохристианским традициям испытывает куда большее число людей.

По словам председателя общества «Славянский круг» Зденека Орделта, в настоящее время набирает силу волна возрождения древних традиций. «Существуют страны, христианизация которых проходила гораздо позже и в гораздо меньшем масштабе», – напоминает Зденек Орделт. По этой причине, считает он, там древние традиции дошли до наших дней. Хотя, по его словам, «Чехия была средоточием христианства», своими корнями чешская культура уходит в древние верования.

Религиовед Иван Штампах, со своей стороны, отметил, что к языческим направлениям чаще обращаются люди, проживающие в районах с более низкой религиозностью, а именно в Праге и Северной Чехии. Кроме того, считают религиоведы, чешское школьное образование уделяет мало внимания изучению верований, а учебники пестрят фактическими ошибками.

Как сообщает «Славянский круг», на Европейском конгрессе этнических религий Чехия представлена «славянским направлением». Кроме того, это кельтские традиции Испании, древняя религия Греции и Италии, викинги Скандинавии. На конгресс также прибыли представители Нидерландов, стран Балтии и Белоруссии.