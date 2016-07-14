Ежегодный марш кришнаитов прошел в Виноградове

Около 20 представителей одного из новейших религиозных течений в Украине, которое входит в Международное Общество Сознания Кришны, остановились на базе рекреационного комплекса под Черной горой, сообщает Голос Карпат.

Утром в центре Виноградова перед малым базаром они исполнили экзотическую молитву , распевая и танцуя под ритмы бубнов, баяна, погремушек и других необычных инструментов.

Затем шумная толпа в белом и розовом нарядах прошла центральными улицами города. Одни играли, весело выкрикивали Маха-хантри Хара Кришна, Хара Харе, Харе Рама, другие раздавали прохожим печенье и предлагали книжечки и буклеты за символическую цену.

Это ежегодная акция, которую кришнаиты проводят по городам Украины. Перед этим они уже успели побывать во Львове, Ужгороде, а дальше поедут в направлении Ивано-Франковска. Среди участников марша представители Киева, Одессы, а также Молдовы, Литвы и некоторых других стран.

Стоит отметить, что всего в Украине насчитывается 45-50 тысяч прихожан этой религиозной организации. В России кришнаитов называют тоталитарными сектантами и борются с ними. В Украине к ним относятся проще, относя их к новейшему течению ориенталистского толка.

Кришнаиты имеют свою духовную академию в Киеве, а храмы – в многих городах, в том числе и в Ужгороде.

Как правило, кришнаиты живут при храмах, ограничивая себя в поедании «трупов» и яиц, употреблении интоксикантов, азартных играх, сексе. Придерживаются этикета, быта в «ведической культуре», читают священные тексты.