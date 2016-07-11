Единственный славянский дохристианский храм сохранился в Украине (укр.)

У селі Буша, що в Ямпільському районі на Вінниччині, є барельєф, на якому зображено найдавніший малюнок. Барельєф являє собою шматок скелі з салурського пісковику. Знаходиться він на території дохристиянського скельного храму. Це чи не єдиний збережений дохристиянський храм у всьому світі.

Після прийняття християнства знищувалося абсолютно все, що було пов’язано з язичництвом. Але цей храм зберігся завдяки щасливому збігу обставин. Мабуть його засипали землею. Виявив його польський шляхтич Ромуальд Вівсяний, інформує Vlasno.

А відкрив для світу цей скельний храм у 1896 році професор Володимир Антонович. На барельєфі зображено дерево без листя, що символізує дуб. Це було священне дерево у стародавніх слов’ян. На цьому дереві сидить півень, який уособлює ранкову зорю та життя. Зверху на малюнку зображено трикутник. Вчені й досі точно не можуть сказати, що він означає. Є кілька версій. За першою – так слов’яни здавна зображали Сонце. За іншою версією – це як вимір між світами, а третя версія каже, що це погляд інопланетних істот, які за всім спостерігають зверху, йдеться у матеріалах Могилянської школи журналістики.

Ще на малюнку зображений жрець з чашкою та великий олень. Вік барельєфу точно встановити вчені не можуть. Деякі вчені датують епохою трипілля. Загалом можна сміливо сказати, що цьому зображенню мінімум тисяча років.

«У цьому найдавнішому храмі захоплює дух. Відчуваєш себе, як не на цій планеті. Цей барельєф напевно сучасник Єгипетських пірамід», – каже туристка з Києва Марина Липко.