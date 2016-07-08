Далай-лама отметил свой 81-й день рождения в монастыре Дрепунг (фото)

Далай-лама 6 июля принял участие в торжествах по случаю его 81-го дня рождения в монастыре Дрепунг (Индия. Мундгод, штат Карнатака). Монахи знаменитого тибетского монастыря, восстановленного на юге Индии, провели большой молебен о долголетии духовного лидера тибетского буддизма. В праздничный день Далай-лама освятил новый зал дебатов в храме Дрепунг Лоселинг. savetibet.ru

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