Далай-лама отметил свой 81-й день рождения в монастыре Дрепунг (фото)
18:10, 08 июля 2016Другие религии
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Фото savetibet.ru
Далай-лама 6 июля принял участие в торжествах по случаю его 81-го дня рождения в монастыре Дрепунг (Индия. Мундгод, штат Карнатака).
Монахи знаменитого тибетского монастыря, восстановленного на юге Индии, провели большой молебен о долголетии духовного лидера тибетского буддизма.
В праздничный день Далай-лама освятил новый зал дебатов в храме Дрепунг Лоселинг.
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