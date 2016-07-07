В ночь на 7 июля язычники искали цвет папоротника

В ночь на 7 июля, то есть на ночь с 23 на 24 июня по старому стилю в Украине, Беларуси, России язычники отмечают традиционный праздник Ивана Купала (Купала), сообщает УНН.

Праздник имеет дохристианские корни.

У славянских народов это был день летнего солнцеворота (солнцестояния - 20-22 июня), который отмечался язычниками. Согласно христианскому календарю, на эти дни приходилось Рождество Иоанна Крестителя (24 июня по старому стилю), которое и празднуют христиане восточного обряда.

В народе же Рождество Иоанна Крестителя ошибочно называют праздником Ивана Купала. Название связывают с именем язычница бога Купало - богом земных плодов. Когда ему приносили в жертву хлеб. В Польше Купала празднуют в ночь с 22 на 23 июня.

Главные атрибуты праздника - это Купало и Марена (Марена, Мара, Марина).

Праздновали Купала издавна по всей Украине, правда с определенными различиями по регионам.

Празднование начиналось в заранее оговоренных местах, преимущественно возле рек. Девушки плетут венки из полевых цветов и перед закатом солнца собираются на выгонах у рек.

Обязательно разлагается большой костер, через который прыгают девушки и парни в одиночку или в паре.

Также существует поверье о цвете папоротника, который якобы появляется в купальскую ночь. По легенде, папоротник цветет лишь одно короткое мгновение в самую короткую в ​​году ночь на Ивана Купала. Получить этот цветок достаточно трудно, поскольку ее бережет от людей нечистая сила.

Существует поверье, что собранные в ночь на Ивана Купала или утром с "Ивановской" росой лекарственные растения имеют особую, удивительную силу.