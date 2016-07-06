Сегодня буддисты празднуют День рождения Далай-ламы

Сегодня буддисты всего мира отмечают 81-й день рождения духовного лидера – Далай-ламы. По словам Шаджин-ламы Калмыкии этого духовного лидера глубоко почитают миллионы людей, он посетил более 67 стран мира, побывав на шести континентах, ему было присуждено более 150 наград и премий. В 1989 году Далай-лама был удостоен Нобелевской премии мира.

«Далай-ламе исполняется 81 год, однако, по сути, это всего лишь дата, поскольку, невзирая на преклонный возраст, он продолжает совершать духовно-пастырские поездки, даровать буддийские учения, выступать с лекциями, чтобы нести человечеству послание любви, сострадания и доброты, которые особенно необходимы в наше время», - говориться в обращении Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, опубликованном на сайте Калмыцкого Центрального Буддийского монастыря "Геден Шеддуп Чой Корлинг".

Лидер буддистов Калмыкии призвал помнить об учении наставника. «Мне часто задают вопрос, что было бы лучшим подарком учителю на день рождения? По моему мнению, лучший подарок – это памятовать о наставлениях Далай-ламы, применять их на практике, следовать им в своей повседневной жизни. Как говорит учитель, одно из его основных обязательств – это распространение общечеловеческих ценностей, таких как сострадание, терпение, самодисциплина, умение прощать и довольствоваться малым», - сказал лама.

В обращенни сказано, что в Калмыкии широко празднуют день рождения Далай-ламы. В республике организованы религиозные и культурные мероприятия, которые объединяют всех верующих. Это общий праздник, это настоящее торжество мира, дружбы, любви и сострадания.

«В этот благоприятный день давайте помолимся о долгой жизни Далай-ламы и пообещаем, что будем проявлять душевную теплоту. Не только по отношению к родным и близким, но и по отношению ко всем окружающим, ко всем живым существам. Это будет лучшим из подарков, которые мы можем преподнести нашему учителю», - призвал всех Тэло Тулку Ринпоче.