Армяне отпраздновали день "обливания водой"

Главный духовный праздник армян Вардавар, который торжественно проходил в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму, прошел под проливным дождем. Ливень начался сразу после литургии, которая традиционно проходила в монастыре.

Святые отцы Армянской Православной церкви уверены: примета хорошая, вода смоет все грехи, тем более, что праздник Вардавар связан именно с водой, передают Новости Крыма.

После практически часового ливня гости и хозяева праздника все же сели за столы и отпраздновали Вардавар согласно традициям.

Вардавар— Армянский национальный праздник в честь богини любви Астхик, празднику более 5000 лет. Его отмечают на 98 день после Пасхи. Праздник известен своим обычаем обливать друг друга водой и украшать дома букетами из алых или оранжевых роз. Слово Вардавар переводится с древнеармянского как «обливать водой».

В субботу перед Вардаваром Церковь вспоминает Ветхозаветный Кивот и отмечает праздник Новой Святой Церкви. Понедельник после Вардавара — день поминовения усопших. В Крыму этот праздник отмечают в монастыре Сурб-Хач, который расположен в 3,5 км к юго-западу от города Старый Крым Кировского района. Монастырский комплекс Сурб-Хач c армянского переводится, как монастырь Святого Креста.